L'Esports World Cup Foundation et Lenovo™ s'associent pour soutenir la prochaine génération de champions d'esports

L'Esports World Cup Foundation (EWCF) et Lenovo ont annoncé aujourd'hui un partenariat visant à faire de la marque d'appareils de jeu Legion de Lenovo le partenaire officiel en matière de PC et de matériel de jeu de l'édition 2025 de la Coupe du monde de l'esport (EWC). Lenovo Legion est l'une des principales marques d'écosystème de jeu au monde, et apportera son engagement incessant envers l'innovation et la performance sur la scène internationale, permettant aux athlètes de l'EWC de concourir à leur plus haut niveau.

Des salles d'entraînement aux zones de tournoi, les athlètes de l'EWC seront équipés de tours Lenovo Legion, d'ordinateurs portables Lenovo Legion et de périphériques - conçus pour l'esport d'élite avec des systèmes thermiques avancés, du silicium haute performance, des écrans à taux de rafraîchissement élevé et des claviers et souris à faible latence qui répondent aux exigences de la compétition de haut niveau.

Des modèles clés tels que le Legion Tower 7i et le Legion Tower 5i seront présents dans les infrastructures des joueurs de l'événement, offrant la fiabilité et la puissance nécessaires pour répondre à la pression intense de la compétition d'élite. Conçues pour l'esport, les deux tours disposent de nombreuses I/O pour une configuration de jeu complète et des solutions thermiques Legion Coldfront : solutions thermiques de refroidissement liquide. La Legion Tower 7i bénéficie d'un refroidissement avancé et d'un GPU de bureau NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 pour des performances extrêmes sur lesquelles comptent les athlètes esports de haut niveau, tandis que la Legion Tower 5i associe un refroidissement intelligent au GPU de bureau RTX 5070 Ti pour offrir un gameplay concentré et gagnant.

EWC proposera également des ordinateurs portables Legion Pro 7i pour permettre aux participants de profiter pleinement de l'expérience Lenovo Legion. Les ordinateurs portables Legion déconnectent les expériences de jeu d'élite du bureau, permettant aux joueurs de gagner partout où ils se trouvent dans la compétition pour la première place avec jusqu'à des GPU NVIDIA GeForce RTX 5090 pour ordinateur portable et des systèmes thermiques Legion Coldfront : Vapor, permettant à l'ordinateur portable de fournir jusqu'à 250 W TDP pour donner vie aux jeux les plus exigeants sur l'écran PureSight OLED de 16 pouces.

« Nous organisons la Coupe du monde d'esports pour établir une nouvelle norme mondiale, tant au niveau de la compétition que de la technologie qui la sous-tend », a déclaré Mohammed Al Nimer, directeur commercial de la fondation de la Coupe du monde d'esports. « La marque Legion de Lenovo comprend ce dont les joueurs d'élite ont besoin : vitesse, efficacité et fiabilité sous pression. Ces machines offrent l'avantage compétitif requis sur la plus grande scène du monde et, ensemble, nous repoussons les limites de la performance tout en offrant une expérience qui répond aux attentes des athlètes, des fans et de l'avenir de l'esport mondial. »

« Lenovo Legion équipe les joueurs du monde entier d'appareils exceptionnels pour les aider à atteindre leurs objectifs et à réaliser l'impossible », a déclaré Volker Düring, vice-président, secteur des jeux sur PC, Lenovo. « La Coupe du monde d'esport est le forum ultime où les meilleurs joueurs du monde peuvent démontrer leur courage et se hisser au sommet des classements mondiaux, et lorsque les meilleurs joueurs s'affrontent sur des appareils Lenovo Legion, tout est possible. »

Dans le cadre de ce partenariat, la marque Legion de Lenovo apparaîtra dans la diffusion mondiale d'EWC, le contenu numérique et les expériences sur place, notamment les zones de festival entièrement équipées avec des PC, de l'équipement et des ordinateurs portables à la disposition des participants pour qu'ils puissent jouer sur place, ce qui contribuera à renforcer l'engagement des fans tout en mettant en évidence l'écosystème qui soutient les jeux de classe mondiale.

Les fans peuvent s'attendre à un contenu exclusif, à des récits axés sur les joueurs et à des activations numériques sur les canaux sociaux de Lenovo Legion, offrant un regard de l'intérieur sur le chemin de la victoire – et sur la technologie qui l'alimente.

De retour à Riyad, en Arabie saoudite, du 7 juillet au 24 août 2025, la Coupe du monde d'esport réunira les communautés de joueurs du monde entier pour une célébration de la culture esport. Avec 25 tournois pour 24 jeux, 2 000 joueurs d'élite et 200 clubs de plus de 100 pays, l'EWC proposera la plus grosse cagnotte de l'histoire de l'esport, soit plus de 70 millions de dollars. Les fans peuvent s'attendre à des expériences exclusives, allant de la compétition de haut niveau à la musique live, en passant par les cafés animés, les arcades rétro, le cosplay et bien plus encore, attirant des millions de fans en ligne et en personne.

À propos de la Coupe du monde d'esport

La Coupe du monde d'esport (EWC) est un événement sportif annuel de premier plan et une célébration mondiale de l'excellence compétitive et du fandom d'esport. La compétition propose un format unique de jeu croisé qui oppose les meilleurs clubs d'esports du monde pour la plus grande cagnotte de l'histoire de l'esport. De retour à Riyad, en Arabie saoudite, à l'été 2025, l'EWC réunira à nouveau les communautés du jeu et de l'esport pour couronner le prochain champion de la Coupe du monde des clubs d'esport. esportsworldcup.com

À propos de Lenovo

Lenovo est une entreprise technologique mondiale dont le chiffre d’affaires s’élève à 69 milliards USD, qui figure au 248e rang du classement Fortune Global 500 et qui sert chaque jour des millions de clients sur 180 marchés. Axée sur une vision audacieuse visant à offrir une technologie plus intelligente pour tous, Lenovo a tiré parti de son succès en tant que plus grand fabricant d’ordinateurs personnels au monde avec une gamme complète d’appareils (ordinateurs personnels, postes de travail, smartphones, tablettes) compatibles avec l’IA, prêts pour l’IA et optimisés pour l’IA, d’infrastructures (serveur, stockage, périphérie, calcul à haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services. L’investissement continu de Lenovo dans des innovations qui changent le monde permet de construire un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous, partout. Lenovo est cotée à la bourse de Hong Kong sous Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et découvrez les dernières actualités via notre StoryHub.

