Andersen Consulting versterkt capaciteiten met samenwerkingspartner Market One

Market One, met hoofdkantoor in Argentinië, is een toonaangevend adviesbureau dat zich specialiseert in end-to-end commerciële transformatie. Het adviesbureau, dat werd opgericht in 2009 door Partners Esteban Neville en Jerónimo Fernández Abeijón, geeft een praktische, resultaatgerichte benadering aan elk project en begeleidt klanten van strategie tot uitvoering. Zijn expertise strekt zich uit van strategisch advies, commerciële optimalisatie, inzet van technologie en op inzichten gerichte besluitvorming. Met een bewezen staat van dienst van meer dan 1200 projecten in meer dan 20 landen werkt Market One met enkele van de meest bekende merken ter wereld en helpt ze om hun commerciële capaciteiten te versterken en duurzame groei te bereiken.

“We zijn geboren om op te lossen, maar de manier waarop maakt ons uniek," zei Esteban Neville, medeoprichter van Market One. "Onze inspanning gaat verder dan advies; we co-creëren, implementeren en blijven betrokken tot we resultaten bereiken. Toetreden tot Andersen als een samenwerkingspartner versterkt ons waardevoorstel aanzienlijk en geeft ons toegang tot een internationale organisatie met de beste adviesdeskundigen. Deze samenwerking stelt ons in staat om onze impact wereldwijd op te schalen en ook onze flexibiliteit en betrokkenheid te behouden die onze klanten het meest waarderen."

“Market One’s diepe marktkennis en bewezen vermogen om datagestuurde strategieën te leveren, zal het aanbod van Andersen Consulting versterken," zei Mark L. Vorsatz, internationaal voorzitter en CEO van Andersen. "Hun gepersonaliseerde resultaatgerichte benadering vult onze inspanning aan om klanten end-to-end adviesdiensten te leveren die uitgebreid zijn."

Andersen Consulting is een internationaal adviesbureau dat een brede waaier aan diensten levert die zich uitstrekken van bedrijfsstrategie, bedrijfsleven, technologie en AI-transformatie, en ook oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionele dienstenmodel van Andersen Global, dat toonaangevende expertise levert op het gebied van advies, belastingen, waardering en internationale mobiliteit op een internationaal platform met meer dan 20.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid in meer dan 500 locaties via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesdiensten via zijn aangesloten en samenwerkende kantoren overal ter wereld.

