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Kinaxis與渥太華參議員隊延續合作夥伴關係，攜手團結國家首都地區

大膽創新的合作夥伴關係聚焦提升社區影響力與品牌能見度

安大略省渥太華--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Kinaxis® (TSX:KXS)作為端對端供應鏈協調領域的全球領導者，榮幸宣布與渥太華參議員隊及其AHL附屬球隊貝爾維爾參議員隊續簽為期三年的合作夥伴關係。此次合作旨在提升Kinaxis品牌知名度、深化社區連結，並為客戶、潛在客戶及員工創造難忘的體驗。

作為渥太華兩大標竿機構，Kinaxis與參議員隊將再度聯手，共同表彰在地人才、促進青年發展，並推動深具意義的社區參與。此次合作將透過多個高曝光平台強力展現Kinaxis品牌，包括加拿大輪胎中心的中央冰面標誌、場館LED環形看板，以及主客場賽事的數位看板，確保整個NHL賽季都能維持強勁的品牌能見度。

「Kinaxis深信社群的力量，也深知在最關鍵的時刻挺身而出的重要性。」Kinaxis營運長Megan Paterson表示，「這項合作不僅僅是品牌宣傳，更是與人們建立連結、支持當地公益，並為我們的員工、客戶以及整個渥太華社群創造一種充滿自豪感與使命感的企業文化。」

Kinaxis將支持參議員隊兩項最具影響力的慈善計畫，具體實踐其對社區貢獻的承諾：

  • 「攜手點燃希望」募款活動：這項橫跨整個地區的募款行動，致力支持國家首都地區以青少年為服務對象的慈善機構與基層計畫。所籌得資金將用於弱勢青少年的心理健康服務、教育資源、食物保障及休閒活動機會。
  • 「渥太華參議員隊慈善晚宴」：作為該球隊年度最重要募款活動，匯聚商界與社區領袖共同籌資，透過體育、教育與健康促進青少年賦權。Kinaxis的參與將有助擴大這些計畫的影響範圍，確保更多年輕世代能獲得成長所需的資源與支持。

這些計畫與Kinaxis更廣泛的社會影響力策略相契合，該策略包含與多家機構的長期合作夥伴關係：Interval House of Ottawa (為逃離暴力的婦女與兒童提供支持)、Quickstart Early Intervention for Autism，以及Ellen MacArthur Foundation(推動循環經濟教育)。Kinaxis同時透過屢獲殊榮的實習合作計畫培育新一代人才，並獲選為「加拿大百大最佳雇主」及「最受年輕族群青睞的頂尖雇主」之一。

此次續約的合作關係也將為員工、客戶及潛在客戶帶來更貼近賽事的獨家體驗，包括參議員隊比賽的專屬觀賽機會、於加拿大輪胎中心舉辦的社區滑冰活動，以及能夠促進社區內持久連結的幕後體驗。

「這項合作是對我們共同價值觀——追求卓越、創新精神與社區參與——的完美體現。」渥太華參議員隊總裁暨執行長Cyril Leeder表示，「在剛結束的季後賽激發球迷與社區熱情後，我們很榮幸能邀請渥太華科技界領袖Kinaxis加入參議員大家庭，延續上賽季的熱潮，共同開創更非凡的成就。」

隨著Kinaxis持續擴展全球業務布局，此次合作更加鞏固其品牌定位——一個深植社區、擁抱創新且彰顯加拿大精神的使命型品牌。更多Kinaxis相關資訊，請造訪kinaxis.com

關於Kinaxis
Kinaxis是現代供應鏈協調領域的全球領導者，為複雜的全球供應鏈提供技術，並為管理供應鏈的人員提供支援，從而造福於人類。我們強大的人工智慧供應鏈協調平台 Maestro™ 結合專有技術和方法，為整個供應鏈提供全面的透明度和靈活性，涵蓋從多年戰略規劃到最後一英里交付的各個方面。我們深受全球知名品牌的信賴，可提供應對當今動盪和混亂局面所需的靈活性和可預測性。如需獲取更多新聞和資訊，請造訪 kinaxis.com 或在 LinkedIn 上關注我們。

關於渥太華參議員隊
作為NHL七支加拿大球隊之一，渥太華參議員隊在缺席聯盟58年後，於1992年重新加入賽事。在其1903至1934年的原始王朝期間，渥太華曾贏得11座史坦利盃。現代版的參議員隊已奪得4次分區冠軍、2002-03賽季的總統獎盃，並於2007年晉級史坦利盃決賽。自1992年以來，參議員隊及其慈善基金會、退役球員、合作夥伴和粉絲已在渥太華-加蒂諾地區投入超過1億加元於社區計劃。2023年9月，Michael Andlauer收購了該球隊，為這個老牌球隊開創了新紀元與願景。

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資料來源：Kinaxis Inc.

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