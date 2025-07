ExaGrid étend son partenariat avec Cohesity avec de nouvelles intégrations certifiées, permettant un stockage de sauvegarde fluide pour les clients NetBackup comme DataProtect de Cohesity

MARLBOROUGH, Massachusetts (États-Unis)--(BUSINESS WIRE)--ExaGrid®, le fournisseur indépendant de stockage de sauvegarde le plus important à l'échelle mondiale, a annoncé qu'il sera une cible de stockage d'archives pour Cohesity DataProtect avec sa gamme de produits de stockage de sauvegarde hiérarchisé.

Aujourd'hui, ExaGrid prend en charge Cohesity NetBackup avec 9 intégrations certifiées. D'un côté, Cohesity continue de servir ses clients NetBackup comme DataProtect, et de l'autre, les appareils de stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid resteront une cible de stockage d'archives pour tous les clients Cohesity.

La prise en charge des produits Cohesity par ExaGrid devrait être disponible dans le courant du premier semestre 2026.

« Nous sommes ravis de prendre en charge les produits Cohesity, et ainsi de servir les clients NetBackup et DataProtect », a déclaré Bill Andrews, PDG d'ExaGrid. « Avec des clients dans plus de 80 pays, Cohesity suscite un intérêt croissant, et nous avons à cœur de garantir que leur investissement dans ExaGrid reste protégé pendant cette transition. »

La gamme de produits de stockage de sauvegarde hiérarchisé d'ExaGrid présente une architecture unique avec une landing zone front end pour un archivage et une restauration rapides, et une hiérarchie de référentiel sécurisée pour un stockage dédupliqué rentable. Le système peut aller jusqu'à 6 Po en un seul déploiement, le plus grand en son genre avec déduplication intégrée. Ces trois dernières années, ExaGrid a remporté plus de récompenses pour son stockage de sauvegarde que n'importe quel autre fournisseur de l'industrie.

« Nos clients peuvent compter sur nous pour sécuriser les centaines d'exaoctets de données critiques de l'ensemble de leur paysage informatique. Grâce à la prise en charge de nombreuses sources de données et de diverses cibles de stockage, Cohesity s'adapte aux besoins de ses clients », a affirmé Vasu Murthy, directeur produits chez Cohesity. « Nous sommes fiers de ce partenariat avec ExaGrid, qui vise à servir nos clients communs à la recherche d'une solution de stockage de sauvegarde hiérarchisé. »

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d’application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme, une architecture évolutive et des fonctionnalités de sécurité complètes. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des restaurations de machines virtuelles instantanées. Le niveau de référentiel offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L’architecture évolutive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde de longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau massives et l'obsolescence planifiée des produits. ExaGrid offre la seule approche du stockage de sauvegarde à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau (vide d’air échelonné), des suppressions retardées et des objets immuables pour permettre une reprise suite à une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose de points de vente physiques et d’ingénieurs systèmes d’avant-vente dans les pays suivants : Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, Inde, Israël, Italie, Japon, Mexique , Pays nordiques, Pologne, Portugal, Qatar, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Espagne, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis et dans d’autres régions.

Rendez-vous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients ont à dire sur leurs propres expériences avec ExaGrid et apprenez pourquoi ils passent maintenant beaucoup moins de temps sur le stockage de sauvegarde dans les success stories de nos clients. ExaGrid est fière de son score NPS de +81 !

