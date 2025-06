Kinaxis et les Sénateurs d'Ottawa renouvellent leur partenariat pour unir la région de la capitale nationale

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® (TSX:KXS), un chef de file mondial de l'orchestration de bout en bout de la chaîne d'approvisionnement, est fier d'annoncer le renouvellement de trois ans de son partenariat avec les Sénateurs d'Ottawa et leur filiale de la LAH, les Sénateurs de Belleville. Cette collaboration vise à accroître la visibilité de la marque Kinaxis, à approfondir les racines de la communauté et à créer des expériences inoubliables pour les clients, les espoirs et les employés.

En tant que deux organisations fières d'être ottaviennes, Kinaxis et les Sénateurs se réuniront à nouveau pour célébrer les talents locaux, promouvoir le développement des jeunes et susciter un engagement communautaire significatif. Le partenariat mettra également en lumière la marque Kinaxis sur des plateformes hautement visibles, notamment la glace centrale au Centre Canadian Tire, des anneaux LED et des tableaux de bord numériques pendant les matchs à domicile et à l'extérieur, assurant une présence solide durant toute la saison de la LNH.

« Chez Kinaxis, nous croyons au pouvoir de la communauté et à l’importance de répondre présent là où ça compte le plus », déclare Megan Paterson, responsable des opérations, Kinaxis. « Ce partenariat va au-delà de l’image de marque : il s’agit de nouer des liens avec les gens, de soutenir des causes locales et de créer une culture de fierté et de motivation pour nos employés, nos clients et la communauté d’Ottawa dans son ensemble. »

Dans le cadre de son engagement en faveur de l’impact communautaire, Kinaxis soutiendra deux des initiatives philanthropiques les plus significatives des Sénateurs :

Le Téléthon « Together We Ignite Hope » : une campagne de collecte de fonds à l’échelle de la région qui soutient des organismes de bienfaisance axés sur les jeunes et des programmes communautaires dans la région de la capitale nationale. Les fonds recueillis vont aux services de santé mentale, à l'accès à l'éducation, à la sécurité alimentaire et aux possibilités récréatives pour les jeunes mal desservis.

Gala des Sénateurs d'Ottawa : l'événement annuel phare de collecte de fonds de l’équipe, réunissant des chefs d’entreprise et des dirigeants communautaires afin de recueillir des fonds pour l’autonomisation des jeunes par le sport, l’éducation et le bien-être. La participation de Kinaxis contribue à élargir la portée et l’impact de ces programmes, en veillant à ce que davantage de jeunes aient accès aux outils et au soutien dont ils ont besoin pour s’épanouir.

Ces initiatives font écho à la stratégie d’impact social plus large de Kinaxis, qui comprend des partenariats de longue date avec des organisations telles qu'Interval House of Ottawa (soutenir les femmes et les enfants fuyant la violence), Quickstart Early Intervention for Autism et The Ellen MacArthur Foundation (faire progresser l’éducation en matière d’économie circulaire). Kinaxis investit également dans la prochaine génération de talents grâce à son programme coopératif primé et a été reconnu comme l’un des 100 meilleurs employeurs au Canada et l’un des meilleurs employeurs pour les jeunes.

Ce partenariat renouvelé met également les employés, les clients et les espoirs au cœur de l'action, avec un accès exclusif aux matchs des Sénateurs, aux événements de patinage communautaire au Centre Canadian Tire et aux expériences en coulisses qui encouragent des liens pérennes au sein de la communauté.

« Cette collaboration est une célébration des valeurs communes que sont l’excellence, l’innovation et la communauté », déclare Cyril Leeder, président et chef de la direction des Sénateurs d'Ottawa. « Après une série éliminatoire qui a enflammé nos fans et notre communauté, nous sommes ravis de compter Kinaxis, un chef de file de la communauté technologique d’Ottawa, parmi la famille des Sénateurs afin de poursuivre sur la lancée de la saison dernière et nous nous réjouissons à la perspective de continuer à construire quelque chose de vraiment spécial ensemble. »

Alors que Kinaxis continue de développer sa présence mondiale, ce partenariat renforce son identité en tant que marque axée sur des objectifs ancrés dans la communauté, l'innovation et la fierté canadienne. Pour plus d'informations sur Kinaxis, visitez kinaxis.com.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader mondial de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent, au service de l’humanité. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro™, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

À propos des Sénateurs d'Ottawa :

L'une des sept franchises de la LNH basées au Canada, les Sénateurs d'Ottawa ont fait leur retour dans la ligue en 1992 après une absence de 58 ans. Ottawa a remporté 11 coupes Stanley au cours de son règne initial de 1903 à 1934. Les Sénateurs d’aujourd’hui ont remporté quatre titres de division, un Trophée des présidents en 2002-2003 et atteint la finale de la coupe Stanley en 2007. Depuis 1992, les Sénateurs, de concert avec leur fondation caritative, leurs anciens joueurs, leurs partenaires et leurs fans, ont versé plus de 100 millions de dollars à des initiatives communautaires dans la région d'Ottawa-Gatineau. L'équipe a été achetée par Michael Andlauer en septembre 2023, ouvrant une ère et une vision nouvelles pour la franchise.

