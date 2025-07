Andersen Consulting styrker kapaciteten med samarbejdsfirmaet Market One

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting fortsætter udvidelsen af sin globale platform gennem en samarbejdsaftale med Market One, et konsulentfirma med base i Argentina, der specialiserer sig i kommercielle end-to-end-løsninger.

Market One har hovedkontor i Argentina og er et førende konsulentfirma med speciale i kommerciel transformation i alle processens faser. Firmaet blev stiftet i 2009 af partnerne Esteban Neville og Jerónimo Fernández Abeijón og har en praktisk, resultatorienteret tilgang til alle projekter – de følger kunderne fra strategi til udførelse. Ekspertisen spænder over strategisk rådgivning, kommerciel optimering, teknologiaktivering og indsigtsdrevet beslutningstagning. Med en dokumenteret erfaring fra over 1.200 projekter i mere end 20 lande arbejder Market One med nogle af de mest anerkendte brands i verden og hjælper dem med at styrke deres kommercielle kapacitet og opnå bæredygtig vækst.

"Vi er født til at løse problemer, men det er måden, vi gør det på, der adskiller os fra andre," siger Esteban Neville, medstifter af Market One. "Vores engagement går videre end rådgivning – vi samskaber, vi implementerer, og vi bliver ved med at være involveret, indtil resultaterne er opnået. At blive en del af Andersen som samarbejdsfirma forstærker vores værditilbud markant – det giver os adgang til en global organisation af topkonsulenter. Dette samarbejde gør det muligt for os at skalere vores indflydelse globalt, samtidig med at vi bevarer den fleksibilitet og nærhed, som vores kunder værdsætter mest."

"Market Ones dybe markedskendskab og dokumenterede evne til at levere datadrevne strategier vil forbedre Andersen Consultings tilbud," siger Mark L. Vorsatz, global formand og administrerende direktør for Andersen. "Deres personlige, resultatfokuserede tilgang supplerer vores forpligtelse til at give kunderne omfattende, end-to-end-konsulenttjenester."

Andersen Consulting er en global konsulentvirksomhed, der tilbyder en komplet portefølje af tjenester inden for virksomhedsstrategi, forretningsudvikling, teknologi- og AI-transformation samt løsninger inden for humankapital. Andersen Consulting er integreret med den multidimensionelle servicemodel hos Andersen Global, der leverer brancheførende rådgivning inden for skat, jura, værdiansættelse, global mobilitet og forretningsrådgivning via en global platform med over 20.000 professionelle medarbejdere og tilstedeværelse på mere end 500 lokationer gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere. Andersen Consulting Holdings LP er et kommanditselskab og tilbyder konsulenttjenester gennem sine medlemsfirmaer og samarbejdspartnere verden over.

