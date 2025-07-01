电子竞技世界杯基金会与Lenovo™达成合作，助力下一代电竞冠军成长

沙特利雅得--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 电子竞技世界杯基金会(EWCF)与Lenovo今日宣布达成合作，确认Lenovo的Legion系列游戏设备将成为2025年电子竞技世界杯(EWC)的官方PC与游戏硬件合作伙伴。作为全球领先的游戏生态系统品牌，Lenovo Legion将把对创新与性能的不懈追求带到全球舞台，助力EWC选手以最高水平参与竞技。

从训练室到比赛区，EWC选手将配备Lenovo Legion Towers台式机、Lenovo Legion笔记本电脑及外设——这些设备专为精英电竞比赛设计，搭载先进散热系统、高性能芯片、高刷新率显示屏及低延迟键盘鼠标，满足顶级赛事的需求。

Legion Tower 7i和Legion Tower 5i等关键型号将在赛事选手设备中亮相，为选手在顶级赛事的高强度压力下参赛提供所需的可靠性与性能。两款台式机均为电竞设计，提供丰富的I/O接口以支持完整游戏配置，并配备Legion Coldfront: Liquid散热解决方案。Legion Tower 7i拥有先进的散热系统及NVIDIA® GeForce RTX™ 5080桌面GPU，为顶级电竞选手提供其所依赖的极致性能，而Legion Tower 5i则将智能散热与RTX 5070 Ti桌面GPU相结合，带来专注、致胜的游戏体验。

EWC还将采用Legion Pro 7i笔记本电脑，为观众带来完整的Lenovo Legion体验。Legion笔记本电脑将顶级游戏体验从桌面束缚中解放出来，让玩家在任何比赛地点都能参与冠军角逐——其最高可配备NVIDIA GeForce RTX 5090笔记本GPU及Legion Coldfront: Vapor散热系统，支持最高250W的TDP功耗，在16英寸PureSight OLED显示屏上生动呈现最严苛的游戏画面。

电子竞技世界杯基金会首席商务官Mohammed Al Nimer表示：“我们打造电子竞技世界杯，是为了在竞技水平和背后的技术层面都树立新的全球标准。Lenovo的Legion品牌深知精英选手的需求：速度、效率和压力下的可靠性。这些设备为世界最大的舞台提供了所需的竞争优势，我们携手突破性能极限，同时带来满足选手、粉丝及全球电竞未来期待的体验。”

Lenovo PC游戏业务副总裁Volker Düring表示：“Lenovo Legion为全球玩家提供出色的设备，帮助他们实现目标、突破极限。电子竞技世界杯是全球顶尖玩家展示实力、登顶世界排行榜的终极平台，当最优秀的玩家使用Lenovo Legion设备参赛时，一切皆有可能。”

作为合作的一部分，Lenovo的Legion品牌标识将出现在EWC的全球转播、数字内容和现场体验中，包括配备完整PC、装备和笔记本电脑的嘉年华区域，供观众现场体验，在加深粉丝互动的同时，展示支持世界级游戏的生态系统。

粉丝可在Lenovo Legion的社交平台期待独家内容、以选手为中心的故事讲述和数字互动活动，深入了解通往胜利的道路及其背后的技术。

2025年7月7日至8月24日，电子竞技世界杯将重返沙特利雅得，汇聚全球游戏社区共庆电竞文化。赛事包含24款游戏的25场锦标赛，2000名精英选手、来自100多个国家的200家俱乐部将参与其中，EWC将拥有电竞史上最大的奖池，金额超过7000万美元。粉丝可期待各类独家体验，从高风险竞技到现场音乐、动漫咖啡馆、复古街机、角色扮演等，吸引数百万粉丝线上线下参与。

如需了解有关EWC的更多信息，请访问esportsworldcup.com，并在LinkedIn上关注电子竞技世界杯基金会。

在www.lenovo.com/legion探索Lenovo Legion全系列产品。

关于电子竞技世界杯

电子竞技世界杯(EWC)是顶级年度体育赛事，也是全球竞技卓越与电竞粉丝文化的庆典。该赛事采用独特的跨游戏赛制，让世界顶级电竞俱乐部相互角逐，拥有电竞史上最大的奖池。2025年夏季，电子竞技世界杯将重返沙特利雅得，再次汇聚游戏与电竞社区，共同见证下一届电子竞技世界杯俱乐部冠军的诞生。esportsworldcup.com

关于Lenovo

Lenovo是一家年营收690亿美元的全球科技领军企业，位列《财富》世界500强第248位，每天在180个市场为数百万用户提供服务。Lenovo秉持“智慧，为每一个可能”的愿景，在全球最大PC厂商的基础上，构建起覆盖全栈的产品组合，涵盖支持AI、AI就绪以及AI优化的设备（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘计算、高性能计算及软件定义基础设施）、软件、解决方案与服务。Lenovo不断加码对改变世界的创新投入，致力于为世界各地的每个人构建一个更公平、更可信、更智慧的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited的名义在香港联合交易所上市(HKSE: 992) (ADR: LNVGY)。更多信息请访问 https://www.lenovo.com ，或关注 StoryHub 了解最新动态。

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