Andersen Consulting通过新增合作公司Market One强化业务能力

旧金山--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Andersen Consulting与总部位于阿根廷、专注于端到端商业解决方案的咨询公司Market One达成合作协议，持续拓展其全球平台。

Market One总部位于阿根廷，是一家专注于端到端商业转型的领先咨询公司。该公司由合伙人Esteban Neville和Jerónimo Fernández Abeijón于2009年创立，为每个项目带来亲力亲为、以结果为导向的工作方式——从战略规划到执行落地，全程陪伴客户左右。其专业领域涵盖战略咨询、商业优化、技术赋能和洞察驱动的决策。Market One有着卓越的往绩，在20多个国家完成了1200多个项目，与全球一些最知名的品牌合作，帮助其强化商业能力并实现可持续增长。

Market One联合创始人Esteban Neville表示：“我们诞生的使命是解决问题，而我们的做事方式让我们脱颖而出。我们的承诺不止于咨询——我们共同创造、实施并持续参与直至达成成果。作为合作公司加入Andersen极大地提升了我们的价值主张，让我们得以接触全球顶级咨询专业人士网络。这种合作使我们能够在保持客户最看重的灵活性和就近服务的同时，将影响力拓展至全球。”

Andersen全球董事长兼首席执行官Mark L. Vorsatz表示：“Market One深厚的市场知识和经证实的数据驱动战略交付能力，将增强Andersen Consulting的服务体系。其个性化、以结果为核心的方法与我们为客户提供全面端到端咨询服务的承诺形成互补。”

Andersen Consulting是一家全球性的咨询机构，提供一系列全面的服务，涵盖企业战略、业务、技术和AI转型，以及人力资本解决方案。Andersen Consulting与Andersen Global的多维服务模式相结合，在全球平台上提供世界级的咨询、税务、法律、估值、全球人员流动和咨询专业服务，在全球拥有超过2万名专业人员，并通过其成员公司和合作公司在500多个地点设有分支机构。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合伙企业，通过其在全球的成员公司和合作公司提供咨询解决方案。

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