Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch die Zusammenarbeit mit dem Unternehmen Market One

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting setzt die Erweiterung seiner globalen Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Market One fort, einem in Argentinien ansässigen Beratungsunternehmen, das sich auf End-to-End-Lösungen für den kommerziellen Bereich spezialisiert hat.

Market One ist ein führendes Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Argentinien, das sich auf die umfassende Transformation von Geschäftsmodellen spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2009 von den Partnern Esteban Neville und Jerónimo Fernández Abeijón gegründet und verfolgt bei jedem Projekt einen praxisorientierten, ergebnisorientierten Ansatz, bei dem die Kunden von der Strategie bis zur Umsetzung begleitet werden. Seine Expertise umfasst strategische Beratung, kommerzielle Optimierung, Technologieimplementierung und datengestützte Entscheidungsfindung. Mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz von über 1.200 Projekten in mehr als 20 Ländern arbeitet Market One mit einigen der renommiertesten Marken der Welt zusammen und unterstützt sie dabei, ihre kommerziellen Fähigkeiten zu stärken und nachhaltiges Wachstum zu erzielen.

„Wir wurden gegründet, um Probleme zu lösen, aber die Art und Weise, wie wir dies tun, unterscheidet uns von anderen“, erklärte Esteban Neville, Mitbegründer von Market One. „Unser Engagement geht über die Beratung hinaus – wir gestalten mit, setzen um und bleiben involviert, bis Ergebnisse erzielt werden. Durch den Beitritt zu Andersen als kooperierendes Unternehmen wird unser Wertversprechen erheblich erweitert, da wir nun Zugang zu einer globalen Organisation von erstklassigen Beratungsfachleuten erhalten. Durch diese Zusammenarbeit können wir unsere Wirkung weltweit ausbauen und gleichzeitig die Flexibilität und Nähe bewahren, die unsere Kunden am meisten schätzen."

„Die fundierten Marktkenntnisse und die bewährte Fähigkeit von Market One, datengestützte Strategien zu liefern, werden das Angebot von Andersen Consulting weiter verbessern“, erklärte Mark L. Vorsatz, Global Chairman und CEO von Andersen. „Ihr personalisierter, ergebnisorientierter Ansatz ergänzt unser Engagement, unseren Kunden umfassende End-to-End-Beratungsdienstleistungen anzubieten.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen in den Bereichen Unternehmensstrategie, Geschäft, Technologie und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital anbietet. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Beratung, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie Expertise im Bereich globale Mobilität auf einer globalen Plattform mit mehr als 20.000 Fachkräften weltweit und einer Präsenz an über 500 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft und bietet über ihre Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Unternehmen weltweit Beratungslösungen an.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.