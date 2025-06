Experian améliore ses capacités de lutte contre la fraude grâce à Identity Insights de Mastercard

COSTA MESA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Experian a annoncé aujourd'hui l'intégration de la technologie de vérification d'identité et de prévention de la fraude de Mastercard dans Experian Ascend Platform™. Cette collaboration rendra possible une vérification d'identité fluide, sécurisée et efficace pour les plus de 1 800 clients internationaux de l'entreprise dans des secteurs tels que les services financiers, l'automobile, la santé et le marketing numérique, contribuant ainsi à prévenir la fraude et la cybercriminalité.

La vérification d'identité, élément clé des solutions d'identité et de fraude d'Experian, joue un rôle essentiel dans la lutte contre la fraude et la cybercriminalité. Quatre-vingt-seize pour cent des décideurs considèrent la vérification d'identité comme un outil important dans la prévention de la fraude, mais 27 % des entreprises déclarent que leur stratégie actuelle de vérification d'identité a un impact négatif sur les clients légitimes et sur leur expérience.

Identity Insights de Mastercard enrichit les données d'Experian en vérifiant et en reliant les éléments d'identité, afin de valider les identités des individus. Combinée aux fonctionnalités avancées de détection des fraudes d'Experian, l'intégration offre une protection solide contre la fraude à l'identité synthétique et à l'application, améliorant la détection tout en réduisant les frictions pour les clients légitimes. Cette solution est disponible via la plateforme Experian Ascend dans de nombreuses régions, notamment en Amérique du Nord et au Royaume-Uni et en Irlande.

La solution commune propose une évaluation approfondie de l'identité en associant Experian Ascend Platform – un moteur de décision basé sur les données complètes d'Experian, la conception de stratégies, l'automatisation des décisions, le suivi et le reporting – à Identity Insights de Mastercard pour valider les éléments d'identité tels que le nom, l'adresse électronique et les numéros de téléphone, et analyser les métadonnées correspondantes.

Cette collaboration élargie s'appuie sur les relations existantes entre les deux sociétés, qui ont également englobé des solutions basées sur l'open banking ; les solutions d'identité de Mastercard sont accessibles via la plateforme Ascend dans de nombreuses zones géographiques.

« Lors de l’acquisition de nouveaux clients, nos clients recherchent un processus fluide permettant d’évaluer à la fois l’identité, la fraude et le risque de crédit dans le cadre d’une seule demande, afin de simplifier et d’accélérer l’expérience client », a déclaré Greg Wright, vice-président exécutif, Identité et fraude, chez Experian Software Solutions. « Le succès se mesure à notre capacité à aider nos clients à développer leur activité tout en prenant des décisions rapides et efficaces. En leur fournissant des solutions d’analyse avancées qui intègrent les données de crédit, d’identité et de fraude à la plateforme Ascend, nous les aidons à atteindre leurs objectifs stratégiques, tout en favorisant une plus grande inclusion financière des consommateurs. »

« Depuis de nombreuses années, Mastercard et Experian travaillent ensemble pour permettre aux consommateurs de prendre le contrôle de leurs finances », a déclaré Dennis Gamiello, EVP, Identity Solutions chez Mastercard. « En intégrant les informations sur l'identité de Mastercard aux informations de la plateforme d'Experian, nous nous associons pour rationaliser l'ensemble du parcours client, de l'accueil numérique à l'accélération des transactions sécurisées et à la réduction de la fraude. »

« Nous pensons que l'inscription à l'électricité devrait être facile, nous avons donc besoin d'un système qui traite l'identité, la fraude et le risque de crédit sans ajouter de friction ou de tracas pour nos clients », a déclaré Laura Persson, directeur général chez OhmConnect Energy, un fournisseur d'électricité au détail du Texas axé sur les économies d'énergie. « Le service automatisé d'Experian et de Mastercard nous permet d'atteindre cet objectif et de faciliter l'inscription de nos clients pour qu'ils puissent commencer à économiser de l'énergie. »

À propos d’Experian

Experian est une société internationale de données et de technologie qui offre des opportunités aux personnes et aux entreprises du monde entier. Nous contribuons à la redéfinition des pratiques de prêt, à la détection et à la prévention des fraudes, à la simplification des prestations sanitaires, à la fourniture de solutions de marketing numérique et à une meilleure compréhension du marché automobile, tout cela grâce à notre combinaison unique de données, d'analyses et de logiciels. Nous aidons également des millions de personnes à atteindre leurs objectifs financiers et à économiser du temps et de l'argent.

Nous sommes présents sur de nombreux marchés, des services financiers aux services de santé, en passant par l'automobile, l'agrofinance, l'assurance et bien d'autres segments industriels.

Nous investissons dans des personnes talentueuses et dans les nouvelles technologies de pointe afin de libérer le potentiel des données et d’innover. Société cotée à l’indice FTSE 100 de la Bourse de Londres (EXPN), nous employons 23 300 personnes dans 32 pays. Notre siège social est situé à Dublin, en Irlande. Pour en savoir plus, rendez-vous sur experianplc.com.

Experian et les marques Experian utilisées ici sont des marques commerciales ou déposées d’Experian et de ses filiales. Les autres noms de produit ou de société mentionnés aux présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.