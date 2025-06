Andersen Consulting accroît ses capacités grâce à la collaboration de Market One

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting poursuit l'expansion de sa plateforme mondiale en signant un accord de collaboration avec Market One, une société de conseil basée en Argentine et spécialisée dans les solutions commerciales de bout en bout.

Basée en Argentine, Market One est une firme de conseil de premier plan spécialisée dans la transformation commerciale de bout en bout. Fondée en 2009 par les associés Esteban Neville et Jerónimo Fernández Abeijón, l’entreprise adopte une approche concrète et axée sur les résultats pour chaque projet – accompagnant ses clients de la stratégie à l’exécution. Son expertise couvre le conseil stratégique, l’optimisation commerciale, l’activation technologique et la prise de décisions éclairées par les données. Avec plus de 1 200 projets réalisés dans plus de 20 pays, Market One collabore avec certaines des marques les plus reconnues au monde, les aidant à renforcer leurs capacités commerciales et à atteindre une croissance durable.

« Nous sommes nés pour résoudre, mais c’est notre manière de le faire qui nous distingue », a déclaré Esteban Neville, cofondateur de Market One. « Notre engagement va au-delà du conseil – nous co-créons, nous mettons en œuvre, et nous restons impliqués jusqu’à l’obtention des résultats. Joindre nos forces à Andersen en tant que firme collaboratrice renforce considérablement notre proposition de valeur – en nous donnant accès à une organisation internationale regroupant des professionnels du conseil de haut niveau. Cette collaboration nous permet d’amplifier notre impact à l’échelle mondiale, tout en conservant l’agilité et la proximité que nos clients apprécient tant. »

« La connaissance approfondie du marché de Market One et sa capacité éprouvée à fournir des stratégies basées sur des données vont enrichir les offres d'Andersen Consulting », a déclaré Mark L. Vorsatz, président-directeur général d'Andersen. « Leur approche personnalisée et axée sur les résultats complète notre engagement à fournir à nos clients des services de conseil complets et de bout en bout. »

Andersen Consulting est un cabinet de conseil international proposant une gamme complète de services couvrant la stratégie d’entreprise, les affaires, la technologie, la transformation par l’IA et les solutions en capital humain. Andersen Consulting s’intègre au modèle de services multidimensionnel d'Andersen Global, fournissant des services de niveau international en consultation, fiscalité, droit, évaluation, mobilité internationale et services-conseils, sur une plateforme mondiale réunissant plus de 20 000 professionnels dans plus de 500 emplacements grâce à ses sociétés membres et ses sociétés collaboratrices. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui offre des solutions de services-conseils par l’intermédiaire de ses sociétés membres et collaboratrices à l’échelle mondiale.

