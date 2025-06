ExaGrid breidt haar partnerschap met Cohesity uit met nieuwe gecertificeerde integraties om probleemloze back-upopslag mogelijk te maken voor NetBackup- en DataProtect-klanten van Cohesity

MARLBOROUGH, Mass.--( BUSINESS WIRE )--ExaGrid®, de enige oplossing met gelaagde back-upopslag in de sector met retentietijdslot die een niet-netwerkgerichte gelaagde air-gap met vertraagde verwijderingen en onveranderlijkheid voor herstel na ransomwareaanvallen omvat, maakte vandaag bekend dat het bedrijf met drie sectorawards werd bekroond, met name Air-gapped Ransomware Recovery Product of the Year, Company of the Year, en de Storage Product of the Year tijdens de Network Computing Awards-cere...