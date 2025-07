Esports World Cup Foundation en Lenovo™ werken samen om de volgende generatie esports-kampioenen te ondersteunen

RIYADH, Saoedi-Arabië--(BUSINESS WIRE)--De Esports World Cup Foundation (EWCF) en Lenovo hebben vandaag een samenwerking aangekondigd om het gamingapparatenmerk Legion van Lenovo de officiële pc- en gaminghardwarepartner te maken van de Esports World Cup 2025 (EWC). Lenovo Legion is een van 's werelds toonaangevende merken in het gaming-ecosysteem en zal zijn onvermoeibare toewijding aan innovatie en prestaties naar het wereldtoneel brengen en zo EWC-atleten de kans geven op hun hoogste niveau de strijd aan te gaan.

