Toyota Kirloskar Motor en Ohmium werken samen aan potentiële opportuniteiten om oplossingen voor groene waterstof te ontwikkelen in India

NEWARK, Calif. & BANGALORE, India--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International, een toonaangevende leverancier van PEM-waterstoftechnologie (Proton-Exchange Membrane), heeft een Memorandum of Understanding ondertekend met Toyota Kirloskar Motor Private Limited (India) in New Delhi. De partijen zullen samenwerken aan de ontwikkeling van op waterstof gebaseerde oplossingen door Toyota’s PEM* brandstofcelmodules en de geavanceerde PEM-electrolysers van Ohmium te integreren. Het evenement werd opgeluisterd door de aanwezigheid van leden van de centrale en lokale overheid. De belangrijkste gast die aanwezig was, was de eerbiedwaardige Union Cabinet Minister Shri Nitin Gadkari, minister van wegen, transport en snelwegen, samen met de eregasten Shri Shripad Yesso Naik, de eerbiedwaardige Minister van het land voor nieuwe en hernieuwbare energie van de regering van India, en Shri Manjinder Singh Sirsa, de eerbiedwaardige Minister van milieu, industrieën, voeding & toelevering en Bos & Wild van de regering van NCT van Delhi. Verder spraken ook Mevr. Manasi Tata Kirloskar, vicevoorzitter van Toyota Kirloskar Motor, en Mr. Swapnesh R. Maru, adjunct algemeen directeur voor Bedrijfsplanning en het Green Field Project van Toyota Kirloskar Motor, over hun steun aan deze belangrijke inspanning. Het evenement vond plaats in het Shangri-La Eros Hotel in New Delhi.

De partijen zullen opportuniteiten voor potentiële partnerschappen verkennen om geavanceerde brandstofceltechnologie te harmoniseren met de hypermodulaire, efficiënte systeemontwerpen van Ohmium. De modules van Ohmium worden in de fabriek geassembleerd en getest om een snelle, goedkope en kostenefficiënte installatie mogelijk te maken. Toyota Kirloskar Motor Private Limited, gesteund door Toyota Motor Corporation Japan, zal haar expertise in brandstofceltechnologieën aanwenden om innovatie en duurzaamheid in de transportsector te bevorderen. Ohmium zal bijdragen via haar zeer efficiënte en hypermodulaire PEM electrolysersystemen, die geavanceerde stroomelektronica en gesloten koelsystemen omvatten. Deze initiatieven beogen om de efficiëntie, schaalbaarheid en betaalbaarheid van energieoplossingen op basis van groene waterstof te bevorderen.

“De visie van Toyota voor een duurzame toekomst vindt zijn grondslag in innovatie en zinvolle samenwerking. Vandaag kondigen we met genoegen dit gezamenlijke initiatief aan, dat een belangrijke mijlpaal betekent voor het bevorderen van groene waterstoftechnologie in India. Door Toyota’s wereldvermaarde expertise in brandstofcelsystemen en de baanbrekende PEM waterstoftechnologie van Ohmium te combineren, willen we schaalbare, efficiënte en betaalbare oplossingen voorstellen die het traject van India naar een koolstofneutrale toekomst versnellen. Via deze samenwerking herbevestigen we onze inzet om oplossingen voor schone energie te verschaffen ter ondersteuning van India’s doelstellingen op het vlak van energieveiligheid en milieuduurzaamheid,” aldus Mr. Sudeep Dalvi, Chief Communication Officer, Senior Vice President en Head of State Affairs van Toyota Kirloskar Motor.

“Toyota staat werelwijd bekend om hun inzet en leiderschap in brandstofcel- en waterstoftechnologie. Bij Ohmium zijn we enthousiast omwille van deze kans om samen te werken aan onze gezamenlijke missie om machines gevoed door groene waterstof in de nabije toekomst onmiddellijk in de praktijk bruikbaar te maken,” verklaart Arne Ballantine, CEO van Ohmium.

De hoofdzetel van Ohmium is gevestigd in de Verenigde Staten, met productiefaciliteiten in India. Via haar activiteiten over de hele wereld, heeft het bedrijf een pijplijn wereldwijde groene waterstofprojecten die bestaat uit diverse toepassingen, gaande van raffinaderijen, transport, staal, ammoniak, methanol en nog veel meer. Deze gezamenlijke inspanning getuigt van het engagement van beide partijen om oplossingen voor groene waterstof te bevorderen om een maatschappij gebaseerd op waterstof tot stand te kunnen brengen.

*PEM – Proton-Exchange Membrane

Over Ohmium

Ohmium ontwerpt, produceert en implementeert modulaire, schaalbare Proton Exchange Membrane (PEM) elektrolysers die kostenefficiënte productie van groene waterstof mogelijk maken. Het assortiment elektrochemische producten van het bedrijf helpt klanten hun duurzame energiedoelen te bereiken voor industriële, transport- en energieprojecten. Het hoofdkantoor van het bedrijf bevindt zich in de Verenigde Staten, met productiefaciliteiten in India en activiteiten wereldwijd. Ohmium heeft een wereldwijde projectpijplijn voor groene waterstof van meer dan 2 GW verspreid over drie continenten. In 2023 haalde Ohmium $ 250 miljoen op in een Serie C-financieringsronde, geleid door TPG Rise Climate.

