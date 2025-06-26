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Intelsat攜手Whitaker Peace & Development Initiative，為東非民眾提供更多受教育機會

透過衛星網路連線支援南蘇丹與烏干達衝突地區線上教育發展

original 這項前所未有的工作，將為傳統連線基礎設施無法支援現代線上教育的社區，帶來可靠的網際網路連線。(相片由WPDI提供)

這項前所未有的工作，將為傳統連線基礎設施無法支援現代線上教育的社區，帶來可靠的網際網路連線。(相片由WPDI提供)

維吉尼亞州麥克萊恩市--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Intelsat是全球最大整合式衛星與地面網路營運商之一，今日宣布攜手奧斯卡金像獎得主兼人道主義者Forest Whitaker創立的非營利組織 - Whitaker Peace & Development Initiative (簡稱WPDI)，以期徹底改變非洲衝突地區的教育可及性。此次合作將首次為南蘇丹與烏干達的WPDI社區學習中心提供高速網際網路連線，為基礎設施薄弱或受損地區的數千名年輕人搭建接受教育的數位橋樑。

Intelsat將為十個學習中心提供衛星連線，其中七個位於南蘇丹，三個位於烏干達。在這項為期三年的合作計畫中，Intelsat將提供設備、託管式連線服務、安裝作業以及持續的技術支援。這項前所未有的努力，將為傳統基礎設施難以支撐現代線上教育的社區帶來可靠的網際網路連線。

Forest Whitaker表示：「教育是和平的基石。WPDI將科技視為橋梁，讓在暴力與政治動盪中生活被迫中斷的年輕人有機會重新獲得知識。有了合適的工具，年輕人就能重新掌握自己的未來，成為推動社區和平的重要力量。」

這項計畫正值全球數位不平等持續擴大的關鍵時刻。據國際電信聯盟統計，南蘇丹與烏干達等最不發達國家的網際網路使用率僅有19%，而在受衝突直接影響的地區，這一比例甚至更低，對弱勢族群尋求教育與發展造成極大障礙。透過改善數位連線，Intelsat與WPDI為社區學習中心的學員提供邁向改變所需的資源，使他們得以在社區內外成為正向力量的推動者。WPDI的畢業學員已陸續成為社區領袖、教育者與倡議者，例如Benson Lugwar，這位曾為童兵的青年，如今是烏干達的民選官員與廣播主持人。

Intelsat執行長Dave Wajsgras表示：「Intelsat深信連線的力量能推動全球的教育與永續發展。Forest Whitaker與WPDI的工作正是衛星通訊可以實現的轉型的典範。我們很榮幸能夠攜手WPDI，讓更多年輕人團結起來，縮小數位差距，為最需要的社區開創繁榮之路。」

透過衛星驅動的網路連線，WPDI將能大幅拓展其教育資源，向先前無法觸及線上教育資源的偏遠地區，提供數位資源、線上課程與虛擬交流計畫等。學員不僅可以學習WPDI既有的衝突解決、創業與社區發展課程，還能掌握關鍵的數位素養技能。

關於WPDI

Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI)是一個國際化的非政府組織，致力於在遭受暴力、貧困、環境破壞與邊緣化影響的地區，透過傳授技能與推廣重視氣候的永續發展模式，推動地區和平與發展韌性。WPDI在非洲、歐洲、拉丁美洲與北美洲實施了多項計畫，致力於培訓與支援弱勢個人與群體，特別是青年與婦女，幫助他們成為具影響力的調解者、教育者、創業者與領導者，進而帶動社區內外的正向轉變。為實現自身使命，WPDI與在地社區合作設計並實施整合性計畫，推動實現和平建設、生計、健康福祉與體育四大領域的發展。WPDI於2012年由藝術家、社會行動家暨聯合國教科文組織和平特使Forest Whitaker創立。www.wpdi.org

關於 Intelsat

Intelsat的全球專業團隊致力透過該公司的新一代全球網路和代管服務，向政府、非政府組織和商業客戶提供順暢、安全的衛星通訊。Intelsat經營全球頂級規模的先進衛星群和連接基礎建設，彌合數位鴻溝，讓人們及其工具能夠跨越海洋通話、跨越大陸觀看、透過天空收聽，以此交流、合作及共存。自60年前成立以來，該公司一直是衛星產業服務客戶和全世界「第一」的代名詞。 Intelsat 團隊成員秉承創新傳統，並全心因應新時代的挑戰，在顛覆這個領域並引領產業數位化轉型之際，如今又著眼於太空領域的「下一個第一」。

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媒體聯絡人
Melissa Longo - melissa.longo@intelsat.com；+1 240-308-1881

Industry:

Intelsat

Details
Headquarters: McLean, Va.
CEO: Dave Wajsgras
Employees: 1800
Organization: PRI
Revenues: $1,913.1 million (2020)
Net Income: EBITDA: $550.7 million (2020)
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

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