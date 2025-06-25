Esri 推出 ArcGIS for Autodesk Forma，深化合作關係，將空間數據引入 AECO 行業

加利福尼亞州雷德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Esri，全球地理資訊系統（GIS）技術與位置智能領域的領導者，今日宣佈推出 ArcGIS for Autodesk Forma®。作為與 Autodesk® 長期合作的一部分，這項全新整合將在 Autodesk Forma 中引入 Esri 的權威地理空間參考數據，為建築、工程、建造與營運（AECO）專業人士的設計與規劃帶來變革。ArcGIS for Autodesk Forma 將為用戶提供統一的設計環境，無需切換平台即可實現更流暢的協作。

「我們很高興能與 Autodesk 深化合作，為 AECO 行業打造更具凝聚力的專案體驗。」Esri 的 AEC 全球業務發展總監 Kathleen Kewley 表示，「透過將 Esri 豐富的數據資源融入 Autodesk Forma，將有效提升營運效率並優化商業成果。」

ArcGIS for Autodesk Forma 將作為 Autodesk 的擴展組件，整合地理數據與地理空間服務，為 Autodesk 產品帶來更深入的分析與洞察。透過將 ArcGIS 融入設計與建設流程，專業人士將更全面地理解專案與社會、建成環境和自然環境之間的關聯。這款新應用透過 ArcGIS 內容提升每項設計，使 GIS 專業人士和非 GIS 用戶都能在 Forma 中存取地圖、圖層及其他空間數據。其中包含 Esri 的 ArcGIS 基礎地圖及來自 ArcGIS Living Atlas of the World 的精選圖層——這是目前全球最全面的地理資訊數據集合。

「使用 Autodesk Forma 的 AECO 專業人士，現在可以利用最新的 GIS 數據快速優化專案。」Autodesk 基礎設施業務策略總監 Eric DesRoche 表示，「在概念設計階段即可獲得最精準、最即時的地理資訊，用戶可以充分考慮位置因素，最終交付更可持續、更具韌性的專案，更好地支援當地社區。」

在設計與規劃的早期階段結合 GIS 與建築資訊模型（BIM）技術，亦將幫助團隊提供更先進的專案理解和可視化分析能力，從而更有效地降低成本及縮短工期。ArcGIS for Autodesk Forma 支援用戶將 GIS 數據增強的設計方案，無縫共享至 Autodesk Revit® 等其他 Autodesk 解決方案。

「我們的擴增實境技術依賴於與現實世界相對應的視覺化展示，因此公共和專有空間數據的無縫使用對客戶至關重要。」inCitu 創辦人兼行政總裁 Dana Chermesh-Reshef 表示，「ArcGIS for Autodesk Forma 的介面操作簡潔、反應靈敏，即使是對 GIS 不熟悉的 AECO 專業人士亦能輕鬆存取數據。」

如欲了解更多有關 ArcGIS for Autodesk Forma 及 Esri 與 Autodesk 合作的未來發展，請瀏覽：esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-autodesk-forma/overview。

Autodesk

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關於 Esri

Esri是地理資訊系統(GIS)軟體、位置智慧和地圖繪製領域的全球市場領導者，幫助客戶釋放資料的全部潛力，以改善營運和業務成果。Esri於1969年在美國加州雷德蘭茲成立，其軟體已在全球數十萬個組織中部署，包括《財星》500大企業、政府機構、非營利機構和大學。Esri的區域辦事處、國際分銷商和合作夥伴遍佈六大洲100多個國家/地區，以提供本地支援。憑藉對地理空間技術和分析的開創性承諾，Esri開發了最具創新性的解決方案，利用地理方法將一些全球最複雜的問題置於關鍵的位置環境中加以解決。請造訪我們的網站： esri.com 。

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