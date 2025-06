Esri 推出 ArcGIS for Autodesk Forma，深化合作關係，將空間數據引入 AECO 行業

加州雷德蘭茲--( BUSINESS WIRE )--(美國商業資訊)-- 全球智慧定位領域的領導者Esri最近出版了《A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems》(第三版)。隨著地理資訊系統(GIS)技術的持續發展並日益主流,這一強大工具的語言也在不斷演進。作為管理者、程式設計師、使用者、作者、編輯和學生的必備指南,《A to Z GIS》更新版包含了 200多位主題專家的真知灼見。 近3,000個術語的交互參照辭典,其中包括1,400多個新增術語。 經過修訂的高品質彩色插圖。 《A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems》作為一本廣受歡迎的綜合性辭典,是GIS領域人手一冊的重要資源,有助於專業人士和學生瞭解最新的地理空間術語。 《A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems》分為平裝本(ISB...