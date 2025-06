Toyota Kirloskar Motor und Ohmium kooperieren bei möglichem Entwicklungsprogramm für grüne Wasserstofflösungen in Indien

NEWARK, Kalifornien, USA, und BANGALORE, Indien--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International, ein führender Anbieter von Proton Exchange Membrane-(PEM-)Wasserstofftechnologie, hat in Neu-Delhi eine Absichtserklärung mit Toyota Kirloskar Motor Private Limited (Indien) unterzeichnet. Beide Unternehmen werden gemeinsam an der Entwicklung von Wasserstofflösungen arbeiten, indem sie die PEM*-Brennstoffzellenmodule von Toyota und die hochmodernen PEM-Elektrolyseure von Ohmium integrieren. An der Veranstaltung nahmen Vertreter der Zentralregierung und der lokalen Behörden teil. Hauptgast und Vorsitzender war der indische Minister für Straßen, Verkehr und Autobahnen, Shri Nitin Gadkari, zusammen mit den Ehrengästen Shri Shripad Yesso Naik, Staatsminister für neue und erneuerbare Energien der indischen Regierung, und Shri Manjinder Singh Sirsa, Minister für Umwelt, Industrie, Ernährung und Versorgung sowie Forstwirtschaft und Wildschutz der Regierung des Nationalen Hauptstadtdistrikts Delhi. Außerdem sprachen Frau Manasi Tata Kirloskar, Vice Chairperson bei Toyota Kirloskar Motor, und Herr Swapnesh R. Maru, Deputy Managing Director for Corporate Planning und verantwortlich für das Green Field Project bei Toyota Kirloskar Motor, über ihre Unterstützung für dieses wichtige Vorhaben. Der Event fand im Shangri-La Eros Hotel in Neu-Delhi statt.

Die Partner werden Möglichkeiten einer Zusammenarbeit prüfen, um fortschrittliche Brennstoffzellentechnologie mit den hypermodularen und effizienten Systemdesigns von Ohmium zu harmonisieren. Ohmium-Module werden im Werk montiert und getestet, um eine schnelle, kostengünstige und kosteneffiziente Installation zu ermöglichen. Unterstützt durch die Toyota Motor Corporation Japan wird Toyota Kirloskar Motor Private Limited sein Know-how im Bereich Brennstoffzellentechnologien einsetzen, um Innovation und Nachhaltigkeit im Transportsektor zu fördern. Mit seinen hocheffizienten und hypermodularen PEM-Elektrolyseursystemen, die über modernste Leistungselektronik und geschlossene Kühlsysteme verfügen, wird Ohmium einen wesentlichen Beitrag leisten. Diese Initiativen sind darauf ausgerichtet, die Effizienz, Skalierbarkeit und Erschwinglichkeit von Energielösungen auf Basis von grünem Wasserstoff zu optimieren.

„Unsere Vision bei Toyota für eine nachhaltige Zukunft beruht auf Innovation und konstruktiver Zusammenarbeit. Wir sind sehr erfreut, heute diese gemeinsame Initiative bekannt geben zu dürfen, die einen bedeutenden Meilenstein für die Weiterentwicklung der grünen Wasserstofftechnologie in Indien darstellt. Indem wir die weltweit anerkannte Expertise von Toyota auf dem Gebiet der Brennstoffzellensysteme mit der hochmodernen PEM-Wasserstofftechnologie von Ohmium kombinieren, wollen wir skalierbare, effiziente und erschwingliche Lösungen bereitstellen, die Indiens Weg in eine CO2-neutrale Zukunft ebnen. Mit dieser Kooperation bekräftigen wir unseren Anspruch, saubere Energielösungen anzubieten, um Indiens Ziele in Bezug auf die Energiesicherheit und ökologische Nachhaltigkeit zu unterstützen“, kommentiert Sudeep Dalvi, Chief Communication Officer, Senior Vice President und Head of State Affairs bei Toyota Kirloskar Motor.

„Toyota ist weltweit für seinen Einsatz und seine Vorreiterrolle im Bereich der Brennstoffzellen- und Wasserstofftechnologie bekannt. Wir bei Ohmium freuen uns über die Gelegenheit, für unser gemeinsames Ziel einzutreten und mit grünem Wasserstoff betriebene Maschinen in naher Zukunft praxistauglich zu machen“, so Arne Ballantine, CEO bei Ohmium.

Ohmium hat seinen Hauptsitz in den USA und betreibt Produktionsstätten in Indien. Durch seine weltweiten Aktivitäten verfügt das Unternehmen über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff, die eine Vielzahl von Anwendungen umfasst, darunter Raffinerien, Transport, Stahl, Ammoniak und Methanol. Dieses Gemeinschaftsprojekt unterstreicht das Engagement beider Partner für grüne Wasserstofflösungen als Wegbereiter einer künftigen Wasserstoffgesellschaft.

*PEM: Protonen-Austausch-Membran (Proton Exchange Membrane)

Über Ohmium

Ohmium konzipiert, fertigt und installiert modulare, skalierbare Proton Exchange Membrane- (PEM) Elektrolyseure, die eine wettbewerbsfähige Erzeugung grünen Wasserstoffs ermöglichen. Die elektrochemische Produktpalette des Unternehmens unterstützt Kunden bei der Erreichung ihrer nachhaltigen Energieziele bei unterschiedlichen Industrie-, Transport- und Energieprojekten. Ohmium hat seinen Hauptsitz in den Vereinigten Staaten und unterhält Produktionsstätten in Indien und Niederlassungen weltweit. Das Unternehmen verfügt über eine globale Projektpipeline für grünen Wasserstoff mit über 2 GW auf drei Kontinenten. Im Jahr 2023 sammelte Ohmium in Rahmen einer Serie-C-Finanzierung, die von TPG Rise Climate angeführt wurde, 250 Millionen Dollar ein.

