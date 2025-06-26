Intelsat与Whitaker Peace & Development Initiative合作扩大东非地区的教育机会

弗吉尼亚州麦克林--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最大综合卫星与地面网络运营商之一的Intelsat今日宣布，将与奥斯卡奖得主、人道主义工作者Forest Whitaker创立的非营利组织Whitaker Peace & Development Initiative（WPDI）达成开创性合作，共同为非洲冲突地区革新教育接入方式。此次合作将首次为WPDI位于南苏丹和乌干达的社区学习中心提供高速互联网连接，为基础设施长期匮乏或受损地区的成年上万名青年搭建通往教育的数字桥梁。

Intelsat将为10个教育中心配备卫星网络连接服务——其中7个位于南苏丹，3个位于乌干达。在这项为期三年的合作中，Intelsat将提供卫星设备、托管连接服务、安装部署及持续技术支持。这一开创性举措将为传统网络基础设施无法满足现代在线教育需求的社区，带来稳定可靠的互联网接入。

Forest Whitaker表示，“教育是和平的基石。在WPDI，我们将科技转化为机遇的桥梁——为那些因暴力冲突和政治动荡而失去教育机会的年轻人传递知识。当青年获得合适的工具，他们就能重塑未来，成为推动社区和平的中坚力量。”

这一合作启动之际，正值全球数字鸿沟不断扩大的关键时期。国际电信联盟数据显示，在南苏丹、乌干达等最不发达国家，互联网普及率仅为19%，而在直接受冲突影响的地区，这一数字更是急剧下降，为弱势群体获取教育和机遇筑起高墙。通过提升数字接入能力，Intelsat与WPDI正为培训中心的学员们提供关键资源，助力他们成长为推动社区乃至更广范围积极变革的力量。WPDI项目的毕业生们已陆续成为社区领袖、教育工作者和社会倡导者，乌干达前童子军Benson Lugwar就是典型代表——如今他已成为民选官员和电台主持人。

Intelsat首席执行官Dave Wajsgras表示，“我们深信，互联互通的力量能够推动全球教育与可持续发展。Forest Whitaker与WPDI的实践，正是卫星通信所能促成的社会变革的典范。我们很荣幸能支持WPDI凝聚青年力量、弥合数字鸿沟，为最需要帮助的社区开辟通往繁荣的道路。”

通过卫星网络连接，WPDI将大幅扩展其教育服务范围，为这些偏远地区提供以往无法获取的数字资源、在线课程及虚拟交流项目。学员们除了能接受WPDI成熟的冲突调解、创业技能和社区发展课程外，还将掌握至关重要的数字素养技能。

关于WPDI

Whitaker Peace & Development Initiative（WPDI）是一家具有国际影响力的非政府组织，致力于在受暴力、贫困、环境破坏和边缘化影响的地区，通过技能培训和气候适应性可持续发展来促进和平与韧性建设。该组织在非洲、欧洲及美洲地区开展多元化项目，旨在培训和支持弱势群体，并特别关注青年和妇女，助力他们成长为调解员、教育工作者、企业家和社区领袖，从而推动本土及更广泛区域的社会积极变革。为实现这一使命，WPDI与社区合作设计并实施涵盖四大领域的综合项目：和平建设、民生改善、健康福祉及体育发展。该组织由艺术家、社会活动家兼联合国教科文组织和平特使Forest Whitaker于2012年创立。www.wpdi.org

关于Intelsat

Intelsat的全球专业团队专注于通过公司的下一代全球网络和托管服务向政府、非政府组织和商业客户提供无缝且安全的卫星通信。通过运营全球顶级规模的先进卫星群和连接基础设施，Intelsat弥合了数字鸿沟，使用户及其工具能够跨越海洋进行交流，尽览各大陆信息，聆听天空，从而开展沟通、合作与共存。自60年前成立以来，该公司一直在卫星行业引领客户和地球服务的潮流。Intelsat依靠创新传统，专注于应对新一代挑战。如今， Intelsat 团队成员将目光投向太空领域的“下一个第一”，旨在颠覆该领域并引领行业的数字化转型。

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