ByteDance achète plus de 100 000 unités du produit phare de Rubicon Carbon, la Rubicon Carbon Tonne®

MARINA DEL REY, Californie--(BUSINESS WIRE)--Rubicon Carbon, une société leader dans la gestion des crédits carbone, a annoncé aujourd’hui que ByteDance, la société technologique mondiale à l’origine de plateformes de contenu telles que TikTok, a acheté le droit de retirer plus de 100 000 tonnes de crédits carbone. Ces crédits ont été achetés dans le cadre de l’offre phare de Rubicon Carbon, Rubicon Carbon Tonne® (RCT), et constituent une étape importante dans la voie empruntée par ByteDance pour atteindre son objectif de neutralité carbone d’ici 2030, tout en soulignant l’engagement de l’entreprise en faveur d’une action climatique hautement intégrée.

Les Rubicon Carbon Tonnes (RCT) sont des portefeuilles activement gérés de crédits carbone de haute qualité provenant de projets mondiaux, notamment des initiatives basées sur la nature, l’élimination des super polluants et la suppression du carbone. L’équipe scientifique de Rubicon assure un suivi et une intégrité continus. Les acheteurs s’assurent l’accès à des crédits de qualité supérieure aux prix actuels, réduisant ainsi leur exposition aux hausses de coûts et aux problèmes d’approvisionnement futurs. Grâce à une gestion experte, les RCT offrent la garantie que les crédits retirés répondront aux normes les plus élevées et auront un impact mesurable sur le climat.

Les RCT acquis par ByteDance comprennent un mélange soigneusement sélectionné de crédits de prévention basés sur la nature et de crédits d’élimination du carbone, conçus pour avoir un impact immédiat sur le climat et permettre l’élimination à long terme du dioxyde de carbone.

« Nous sommes ravis d’accueillir ByteDance en tant qu’acheteur de Rubicon Carbon Tonnes », déclare Tom Montag, directeur général de Rubicon Carbon. « La décision de ByteDance d’investir dans les RCT témoigne d’un engagement sérieux et à long terme en faveur du leadership climatique et de la reconnaissance que la voie vers la neutralité carbone doit s’appuyer sur des solutions carbone durables et de haute qualité. Nous sommes fiers de contribuer à l’accomplissement de cet objectif. »

Pour atteindre ses objectifs de neutralité carbone d’ici 2030, ByteDance vise à réduire d’au moins 90 % ses émissions opérationnelles, les 10 % restants étant compensés par des crédits carbone. L’équipe de Rubicon Carbon a fourni à ByteDance des ressources pédagogiques solides et un soutien consultatif, aidant l’entreprise à évaluer en toute confiance ses achats sur le marché volontaire du carbone.

« Nous apprécions énormément le temps et l’expertise que l’équipe de Rubicon Carbon a investis pour nous aider à prendre des décisions importantes et efficaces dans le domaine des crédits carbone », déclare Ian Gill, responsable mondial du développement durable chez ByteDance. « Alors que nous progressons vers notre objectif de neutralité carbone pour 2030, il est essentiel que nous établissions des relations à long terme avec des partenaires de confiance. Cet achat marque une étape importante dans cette démarche, et nous sommes impatients de poursuivre notre collaboration avec Rubicon Carbon. »

Cette annonce s’inscrit dans la continuité de la dynamique de Rubicon Carbon en tant que partenaire de confiance des organisations mondiales à la recherche de solutions climatiques évolutives et fondées sur la science. L’approche unique de l’entreprise en matière d’approvisionnement en crédits carbone, qui combine une sélection rigoureuse des projets et une structure basée sur un portefeuille, garantit que chaque Rubicon Carbon Tonne répond aux normes les plus strictes en matière d’intégrité environnementale.

À propos de Rubicon Carbon :

Rubicon Carbon est une société de gestion de crédits carbone qui permet aux plus grandes entreprises du monde d’atteindre leurs objectifs de développement durable en réduisant leurs émissions de carbone et en stimulant le financement climatique mondial. Soutenue par TPG Rise Climate et dirigée par des cadres supérieurs issus des secteurs de la finance, de la technologie et de la science climatique, Rubicon Carbon propose des solutions innovantes en matière de crédits carbone aux entreprises mondiales tout en débloquant des projets d’évitement et d’élimination du carbone à grande échelle, le tout soutenu par une diligence scientifique interne rigoureuse. Pour plus d’informations, rendez-vous sur www.rubiconcarbon.com.

À propos de ByteDance :

Fondée en 2012, ByteDance a pour mission d’inspirer la créativité et d’enrichir la vie. Avec une gamme de plus d’une douzaine de produits, dont TikTok, Helo et Resso, ainsi que des plateformes spécifiques au marché chinois, notamment Toutiao, Douyin et Xigua, ByteDance a rendu plus facile et plus amusant pour les gens de se connecter, de consommer et de créer du contenu. Parmi les investisseurs de ByteDance figurent Coatue, General Atlantic, KKR, Sequoia Capital, SIG et Softbank.

