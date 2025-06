Parse Biosciences GigaLab steunt onderzoekers van Mount Sinai bij het genereren van een van de grootste single-cell datasets van Alzheimer en Parkinson

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Parse Biosciences maakte vandaag haar verbintenis bekend om onderzoekers van de Icahn School of Medicine van Mount Sinai te steunen bij het genereren van een van de grootste single-cell datasets gericht op het begrijpen van gevallen van alternatieve splicing in de cellen van patiënten met Alzheimer en Parkinson. Tijdens de initiële fase van de studie worden transcriptoomprofielen geanalyseerd van meer dan 10 miljoen cellen afgeleid uit meer dan 1.000 PBMC-monsters (Peripheral Blood Mononuclear Cells = mononucleaire cellen uit het perifere bloed) van patiënten met neurodegeneratieve aandoeningen.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.