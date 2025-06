Versa stuurt beem van Swisscom aan: ’s werelds eerste Sovereign SASE-connectiviteitsservice

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Versa, wereldleider in universele Secure Access Service Edge (SASE), maakte vandaag bekend dat Versa Sovereign SASE de onlangs gelanceerde beem van Swisscom aanstuurt, een geconvergeerde netwerk- en cybersecurityoplossing die volledig in de infrastructuur van Swisscom wordt beheerd. Dit markeert het debuut van ’s werelds eerste netwerkgeïntegreerde SASE-oplossing geleverd aan de telco-industrie die specifiek is ontworpen voor bedrijven van om het even welke omvang. beem verenigt beveiliging, data-onafhankelijkheid en internetconnectiviteit in één naadloos aanbod.

In tegenstelling tot traditionele cybersecuritybenaderingen die afhangen van op apparaten gebaseerde agents of gefragmenteerde oplossingen van verscheidene vendors, levert beem geïntegreerde beveiliging inherent via het netwerk zelf.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.