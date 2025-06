Do More Good-rapport 2024 van IFF benadrukt vooruitgang op het gebied van duurzaamheid en innovatie

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF)—een wereldleider in smaken, geuren, voedingsingrediënten, gezondheid en biowetenschappen—heeft zijn Do More Good-rapport 2024 gepubliceerd, waarin een jaar van betekenisvolle vooruitgang, transformatieve innovatie en toewijding aan mens en planeet wordt getoond. Het rapport belicht de organisatie en benadrukt de impact van de duurzame oplossingen van IFF via vier kernpijlers, afgestemd op het nieuwe thema, 'De wetenschap van het mogelijke': Bewuste inkoop, Intentionele innovatie, Impactvolle partnerschappen en Werken voor de toekomst.

