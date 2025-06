Intelsat collabora con la Whitaker Peace & Development Initiative per ampliare l'accesso all'istruzione in Africa Orientale

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, operatore di una delle reti satellitari e terrestri integrate più grandi al mondo, ha annunciato oggi una collaborazione innovativa con la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI, Iniziativa Whitaker per lo sviluppo e la pace) dell'attore premio Oscar e filantropo Forest Whitaker, per rivoluzionare l'accesso all'istruzione nelle regioni interessate dai conflitti in tutta l'Africa. La collaborazione offrirà per la prima volta la connettività internet ad alta velocità ai Centri di apprendimento comunitari della WPDI in Uganda e Sud Sudan, creando ponti digitali all'istruzione per migliaia di giovani in aree dove l'infrastruttura è stata carente o compromessa.

