PQE Group annuncia la pubblicazione del Rapporto 2024 sulla sostenibilità

FIRENZE, Italia--(BUSINESS WIRE)--PQE Group è lieta di annunciare di aver completato e pubblicato il suo Rapporto 2024 sulla sostenibilità, che rappresenta un traguardo notevole per l'azienda, in quanto segna il suo secondo rapporto e il primo che comprende la totalità delle sue attività globali. A differenza della precedente edizione del 2023, incentrata unicamente sulla filiale italiana, questo rapporto offre una visione completa della strategia di sostenibilità dell'azienda e del suo impatto in tutti i 23 Paesi nei quali svolge le proprie attività. La pubblicazione risponde ai requisiti dalla Direttiva UE sulla rendicontazione di sostenibilità (CSRD), una normativa che richiede alle grandi aziende di comunicare informazioni dettagliate su questioni ambientali, sociali e di governance (ESG) in formato standardizzato, trasparente e comparabile.

