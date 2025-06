Intelsat werkt samen met Whitaker Peace & Development Initiative om toegang tot onderwijs in Oost-Afrika te vergroten

MCLEAN, Va.--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, beheerder van een van 's werelds grootste geïntegreerde satelliet- en terrestrische netwerken, heeft vandaag een baanbrekende samenwerking aangekondigd met de humanitaire non-profitorganisatie van de Academy Award-winnende acteur Forest Whitaker, het Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), om de toegang tot onderwijs in conflictgebieden in heel Afrika te revolutioneren. De samenwerking zal voor het eerst snelle internetconnectiviteit leveren aan de Community Learning Centers van WPDI in Zuid-Soedan en Oeganda, waardoor digitale bruggen naar onderwijs worden gecreëerd voor duizenden jongeren in gebieden waar de infrastructuur onvoldoende of aangetast is.

