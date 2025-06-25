Versa協助Swisscom推出beem：全球首款主權級SASE連線服務

加州聖塔克拉拉--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球通用安全存取服務邊緣（SASE）領域的領導者Versa今天宣布，Versa Sovereign SASE將為Swisscom新發布的beem提供支援。beem是一款完全部署於Swisscom基礎架構中的整合式網路與網路安全解決方案，也是全球首個由電信業者提供的網路嵌入式SASE解決方案，並且能夠應用於各種規模的企業。beem將安全性、資料主權和網際網路連線整合為一個無縫的解決方案。

與傳統網路安全操作依賴裝置端代理或分散化的多供應商解決方案不同，beem透過網路本身原生提供整合安全功能。這種簡化的架構使Swisscom能夠為企業客戶提供完整的資料主權、集中式營運控制以及端對端的服務等級保證，確保在規模上實現一致且可靠的保護。

Versa技術長Apurva Mehta表示：「Swisscom用beem重新定義了數位時代電信業者的意義。透過將Versa的主權級SASE原生整合到Swisscom網路中，我們正在啟用一種全新的安全、高效能連線模型，以滿足在資料隱私、守规和數位主權方面與日俱增的需求。beem為電信業者如何提供從零信任和SD-WAN到全譜系SSE的本國內安全存取服務繪製了藍圖，同時簡化了各種規模企業的營運。」

Swisscom B2B技術長Egon Steinkasserer表示：「beem將網路級保護的便捷與主權基礎設施的策略控制相結合。在Versa技術的加持下，我們能夠提供整合網際網路與網路安全服務，同時實現全面資料主權，從而讓Swisscom客戶獲得簡便的主權級安全連線。」

主權級SASE：掌控全局，安全無虞

於二月發布的Versa Sovereign SASE是針對VersaONE平台開發的部署模型，讓企業、政府及Swisscom等服務供應商能夠直接從自有基礎設施交付客製化、進階網路與安全服務。這種「自建」模式是取代共享或第三方SaaS環境的強大替代方案。作為首創，Versa Sovereign SASE已獲得了全球客戶的熱烈回應與部署意願。

Versa Sovereign SASE旨在因應當今時代嚴苛的資料主權要求、日益加劇的網路威脅和癒發複雜的監理環境，為企業提供全面的營運控制。此解決方案尤其適用於監理嚴格的產業或管理關鍵基礎架構的實體，能夠靈活地部署氣隙系統或完全在地化架構，確保最高層級的保護和法遵。

beem的重要性

beem的發布展示了多項創新，包括：

首創 ：Swisscom是全球首家將SASE服務原生嵌入其行動和固定網路的電信業者，消除了對第三方安全堆疊或附加元件的需求。

：Swisscom是全球首家將SASE服務原生嵌入其行動和固定網路的電信業者，消除了對第三方安全堆疊或附加元件的需求。 真正的主權 ：beem完全在瑞士境內執行、託管和管理，確保符合GDPR和NIS2等資料保護法規，同時維持完整的資料駐留和控制。

：beem完全在瑞士境內執行、託管和管理，確保符合GDPR和NIS2等資料保護法規，同時維持完整的資料駐留和控制。 統一的安全與網路 ：beem基於Versa Sovereign SASE，將網路和安全性整合到一個模組化平台中，簡化架構、加速部署並降低營運成本。

：beem基於Versa Sovereign SASE，將網路和安全性整合到一個模組化平台中，簡化架構、加速部署並降低營運成本。 適用於各種場景的企業級安全 ：無論是小型企業、公共部門機構或關鍵基礎設施提供者，beem均可靈活擴充以滿足多樣化需求，提供高保障、低摩擦的存取體驗。

：無論是小型企業、公共部門機構或關鍵基礎設施提供者，beem均可靈活擴充以滿足多樣化需求，提供高保障、低摩擦的存取體驗。 輕鬆保障智慧型手機與物聯網安全：beem在裝置接入瞬間即可實現安全的身份感知連線，無需任何應用程式、代理或穿隧。裝置驗證直接內建於SIM卡中，實現原生、零信任的存取控制。

產業影響

beem代表瑞士乃至全球安全、主權級數位基礎設施的全新藍圖，確立了Versa作為國家級SASE部署的可靠基礎的地位，並使Swisscom成為安全連線領域的全球先驅和思想領袖。

關於Swisscom

Swisscom是瑞士領先的資訊及通訊技術（ICT）公司，憑藉Fastweb和Vodafone，在義大利市場穩居第二。該公司為個人和企業客戶提供行動、網路和電視服務，以及全面的資訊科技和數位服務。Swisscom是全球最具永續性的電信公司，51%的股份由瑞士聯邦持有。

關於Versa

Versa是SASE領域的全球領導者，幫助組織建立自我保護型網路，大幅簡化並自動化其網路和安全基礎設施。由人工智慧驅動的VersaONE Universal SASE Platform提供融合的SSE、SD-WAN和SD-LAN解決方案，在保護資料、抵禦網路威脅的同時，提供卓越的數位體驗。全球擁有數十萬個站點和數百萬使用者的數以千計的客戶皆信賴Versa來管理其關鍵任務網路和安全。Versa是一家私人公司，由Sequoia Capital、Mayfield和BlackRock等投資者提供資金支援。如需瞭解更多資訊，請造訪：https://www.versa-networks.com，並在LinkedIn和X (Twitter) @versanetworks上關註Versa。

Versa Networks、VOS、Versa標誌和Versa Titan是或可能是Versa Networks, Inc.的註冊商標。

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