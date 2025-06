L'Aeroporto Internazionale di Ancona annuncia una transizione ai vertici: il CEO, Alex D’Orsogna, nominato Direttore generale di ENAC Italy

ANCONA, Italia--(BUSINESS WIRE)--L'Aeroporto Internazionale di Ancona (“AIA”), un'azienda del gruppo Njord Partners, annuncia che il suo attuale CEO, Alex D’Orsogna, assumerà l'incarico di Direttore generale di ENAC Italy, l'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile. La nomina è stata conferita il 16 giugno 2025 dal Presidente del Consiglio.

Hamish de Run, attuale Direttore e Presidente dell'AIA dal 2019, assumerà l'incarico di CEO provvisorio durante la ricerca di un successore permanente.

Fin dall'ingresso in AIA nel 2022, Alex è stato fondamentale per il riposizionamento dell'aeroporto come hub logistica vitale a livello sia nazionale che internazionale.

