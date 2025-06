KnowBe4 collabore avec Microsoft pour renforcer la sécurité de la messagerie électronique grâce à une intégration stratégique

TAMPA BAY, Floride--(BUSINESS WIRE)--KnowBe4, la plateforme de cybersécurité de renommée mondiale qui aborde de manière exhaustive la gestion des risques humains, a annoncé aujourd’hui la mise en œuvre d’une intégration stratégique avec Microsoft afin de renforcer la sécurité de la messagerie électronique. Première initiative de l’écosystème fournisseurs ICES (Integrated Cloud Email Security) de Microsoft, cette intégration crée un modèle de collaboration entre les principaux fournisseurs de sécurité et leur permet d’offrir une protection renforcée à leurs clients communs.

Créée spécifiquement pour renforcer la sécurité de messagerie existante de Microsoft 365, KnowBe4 Defend intègre des approches IA agentique à des capacités avancées de détection des menaces entrantes, complétant et améliorant ainsi les protections natives de Microsoft. Cette intégration permet aux entreprises de maintenir leurs investissements existants de sécurité Microsoft tout en ajoutant une couche supplémentaire de détection et de réponse spécialisées aux menaces.

« Cette nouvelle collaboration représente un important moteur d’innovation en matière de cybersécurité », a déclaré Stuart Clark, vice-président de la stratégie produit chez KnowBe4. « En associant l’infrastructure sécuritaire de messagerie et de collaboration de Microsoft au leadership de KnowBe4 en matière de gestion des risques humains et à ses solides capacités de détection des menaces, les entreprises peuvent désormais s’appuyer sur une stratégie de défense réellement intégrée qui bénéficie des atouts uniques des deux plateformes. Nous avons hâte de proposer cette solution à nos clients du monde entier pour les aider à améliorer leurs efforts de sécurité. »

L’intégration de KnowBe4 Defend et de Microsoft Defender pour Office 365 crée plusieurs couches d’analyse et de détection qui augmentent considérablement les chances de repérer et de neutraliser les menaces avant qu’elles n’atteignent les utilisateurs finaux. Elle fournit également des outils unifiés pour les SOC (centres des opérations de sécurité), ce qui permet des investigations rapides, une analyse des causes profondes et une réponse tactique.

À propos de KnowBe4

KnowBe4 permet aux équipes de prendre chaque jour des décisions de sécurité plus éclairées. La Société, qui a gagné la confiance de plus de 70 000 entreprises à travers le monde, contribue à renforcer la culture de la sécurité et à gérer les risques humains. KnowBe4 offre une plateforme complète de gestion des risques humains basée sur l’IA, créant une couche de défense adaptative qui renforce le comportement des utilisateurs face aux dernières menaces en matière de cybersécurité. La plateforme HRM+ comprend, entre autres, des modules de sensibilisation et de formation à la conformité, de sécurité des e-mails dans le cloud, de coaching en temps réel, d’anti-phishing participatif et d’agents IA de défense. Seule plateforme de sécurité mondiale de ce type, KnowBe4 utilise un contenu, des outils et des techniques de cybersécurité personnalisés et pertinents pour mobiliser les équipes et faire de la plus grande surface d’attaque le meilleur atout d’une entreprise.

