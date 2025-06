エスリ、ArcGIS for Autodesk Formaを発表し、AECO業界に空間データを提供するパートナーシップを継続

カリフォルニア州レッドランズ--( BUSINESS WIRE )--(ビジネスワイヤ) -- 位置情報分析の世界的リーダーであるエスリ(Esri)は、このほど『A to Z GIS:地理情報システムの図解辞典』の第3版を出版した。地理情報システム(GIS)技術が進化し、より主流になっていくにつれ、この強力なツールの言語も進化してきています。管理者、プログラマー、ユーザー、ライター、編集者、学生にとって必須のガイド『A to Z GIS』の最新版の特徴は以下のとおりです: 各分野の専門家200人以上の知見 約3000の用語を掲載した相互参照付き辞書。今回新たに1400以上の用語が追加された。 改訂された高品質なカラーイラスト。 人気の高い包括的な辞書、『A to Z:地理情報システムの図解辞典』は、プロフェッショナルや学生が最新の地理空間用語を常に最新の状態に保つのに役立ち、GISに携わるすべての人にとって欠かせないリソースです。 『A to Z:地理情報システムの図解辞典』は、ペーパーバック(ISBN: 9781589488113、US$34.99)と電子書籍版(ISBN: 97815...