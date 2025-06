Veolia renforce son leadership dans le traitement des déchets dangereux, grâce à des investissements importants dans de nouvelles capacités et à des acquisitions ciblées

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Veolia (Paris:VIE), leader mondial des solutions intégrées de gestion des déchets dangereux, annonce un renforcement significatif de ses capacités de traitement des déchets dangereux. Grâce à une croissance organique et à des acquisitions ciblées, Veolia augmentera de 530 000 tonnes sa capacité annuelle de traitement des déchets dangereux d'ici 2030 afin de répondre de manière proactive à la demande mondiale croissante, aux sous-capacités de traitement critiques et au besoin essentiel de protéger la santé publique et l'environnement. Cette croissance, en ligne avec le programme GreenUp, positionne Veolia comme le partenaire incontournable des industries confrontées à des défis environnementaux de plus en plus complexes et comme un fournisseur de solutions de premier plan en matière de dépollution.

« Le traitement des déchets dangereux devient un enjeu stratégique pour de nombreuses industries, en particulier celles qui sont en pleine transformation ou qui relocalisent leur production. C'est également un sujet essentiel pour la santé humaine et la sécurité environnementale », a déclaré Estelle Brachlianoff, directrice générale de Veolia. « En renforçant notre présence à travers des investissements organiques et des acquisitions, nous positionnons Veolia pour rester à la pointe de l'innovation. Notre présence mondiale, la combinaison de nos expertises, nos technologies innovantes et notre capacité à nous adapter rapidement nous permettent de fournir des services sur mesure à forte valeur ajoutée, tout en accélérant la mise sur le marché de solutions innovantes de traitement des déchets. »

Avec des prévisions de croissance de 3,5 % par an jusqu'en 2030, le marché des déchets dangereux est soumis à des contraintes de plus en plus strictes dans de nombreuses régions, car l'évolution des réglementations environnementales stimule la demande de solutions de traitement plus avancées. Parallèlement, la relocalisation stratégique des activités de fabrication, motivée par les changements géopolitiques et les stratégies de résilience des chaînes d'approvisionnement, entraîne une augmentation des volumes de déchets dangereux au niveau local. Ces évolutions exercent une pression sur les installations de traitement existantes, dont beaucoup fonctionnent déjà à pleine capacité ou presque.

Croissance organique stratégique

Dans ce contexte, Veolia, l'un des acteurs les plus dynamiques du marché en matière de développement de projets, accélère le déploiement de ses capacités grâce à une croissance organique significative et à l'extension de son réseau de sites de traitement des déchets dangereux, avec de nouvelles installations en cours de construction sur des marchés clés à forte pression, pour une capacité de 285 000 tonnes d'ici 2027, qui devrait être portée à 430 000 tonnes d'ici 2030.

L'accent est mis en particulier sur cinq nouvelles unités de grande envergure aux États-Unis, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie, avec de nouvelles capacités tant dans le domaine de l'incinération à haute température que dans celui de la récupération des solvants.

300 millions d'euros d'acquisitions ciblées

En complément de cette expansion interne, Veolia renforce également ses capacités dans le domaine des déchets dangereux grâce à cinq acquisitions tuck-in signées au premier semestre 2025, qui lui apportent des capacités de traitement, une expertise technologique et de nouvelles implantations régionales. Ces acquisitions représentent une valeur d'entreprise combinée d'environ 300 millions d'euros et ajoutent 100 000 tonnes de capacités de traitement déjà en exploitation.

Aux États-Unis, Veolia se développe grâce à trois acquisitions qui renforcent à la fois sa couverture régionale et sa capacité de traitement. Dans le Massachusetts, le Groupe a acquis un site de traitement des déchets dangereux et des activités d'intervention d'urgence via New England Disposal Technologies, ainsi que la seule installation agréée de traitement et de stockage des déchets médicaux de l'État, anciennement exploitée par New England MedWaste. Ces actifs renforcent considérablement la position de Veolia dans le nord-est, une région caractérisée par des normes réglementaires élevées. Sur la côte ouest, Veolia a acquis une plateforme majeure en Californie via Ingenium, ajoutant ainsi des capacités étendues d'emballage, de logistique et de traitement multi-flux pour les déchets dangereux, biologiques et radioactifs, et élargissant ainsi ses services à une base de clients industriels et institutionnels sur l'un des plus grands marchés américains des déchets.

Au Japon, Veolia a signé l'acquisition de Zeeklite Co. LTD, qui exploite l'un des plus grands centres de stockage des déchets dangereux privés du pays à Yonezawa, dans la préfecture de Yamagata. Spécialisée dans l'élimination des déchets dangereux, des déchets industriels généraux et des sols contaminés, Zeeklite renforce la capacité de Veolia à offrir des services de gestion des déchets entièrement intégrés dans le pays.

Au Brésil, Veolia a renforcé sa présence sur le marché des déchets dangereux grâce à l'acquisition d'Alagoas Ambiental, qui exploite une décharge agréée pour les déchets dangereux dans l'État d'Alagoas, un pôle industriel clé de la région Nord-Est. Cette acquisition renforce la capacité de Veolia à assurer une élimination finale conforme à la réglementation sur un marché où les infrastructures autorisées restent limitées.

Une dynamique parfaitement alignée sur l'ambition GreenUp Déchets dangereux GreenUp 24-27 Ambition Croissance du chiffre d'affaires : taux de croissance annuel moyen à élevé à un chiffre Croissance de l'EBITDA : ~+10 % Augmentation de la marge Augmentation du ROCE : ~+50 % 285 Kt de nouvelle capacités ouvertes d'ici 2027, portées à 430 Kt d'ici 2030 100 Kt de nouvelles capacités issues de fusions-acquisitions 9 Mt de polluants traités D'ici 2030 Croissance du chiffre d'affaires lié aux déchets dangereux : +50 % ~1 milliard d'euros de chiffre d'affaires pour Veolia dans le traitement des PFAS et des nouveaux polluants dans l'ensemble de ses activités Expand

Veolia, leader mondial des solutions intégrées pour les déchets dangereux 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2024 Plus de 300 installations de traitement en propre Pionnier de l'industrie des déchets dangereux depuis 50 ans Capacité de traitement annuelle mondiale de 8,7 Mt (dont 6 Mt en Europe) 20 lignes d'incinération dédiées aux déchets dangereux en Europe : France, Allemagne, Espagne, Pologne, Royaume-Uni, Suisse et Hongrie N° 1 mondial des détenteurs et déposants de brevets dans le domaine du traitement des déchets dangereux Pionnier de l'élimination des PFAS grâce à des solutions de bout en bout, dont la technologie brevetée Drop®. Expand

