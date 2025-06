Anew Climate en Aurora Sustainable werkt samen met Microsoft om historische tienjarige overeenkomst te sluiten voor koolstofverwijderingskredieten

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Anew Climate en Aurora Sustainable Lands kondigde vandaag een tienjarige overeenkomst aan met Microsoft om 4,8 miljoen natuurgerichte koolstofverwijderingskredieten te leveren.

De overeenkomst ondersteunt één van de grootste permanente inspanningen in de VS om koolstofverwijderingskredieten te leveren en zal zorgen voor investeringen en werkgelegenheid in bosgebiedgemeenschappen.

De projecten die werden ontwikkeld door Anew Climate en die eigendom zijn van en worden beheerd door Aurora Sustainable Lands strekken zich uit over ecologisch diverse bosgebieden in New York, Virginia, West Virginia, Kentucky en Florida en maken gebruik van verbeterd bosbeheer (Improved Forest Management, IFM) om natuurgerichte verwijderingskredieten te genereren. Verwijderingen van deze projecten zullen als eerste worden uitgegeven krachtens ACR’s IFM v2.1 protocol, een methodologie van de volgende generatie die het gebied verbetert via dynamische uitgangspunten, verbeterde additionaliteit en controlevereisten, verbeterde doeltreffendheid van de kwantificatie en verhoogde transparantie.

In dit initiatief staat Anew's Epoch Evaluation Platform centraal, een eigen systeem dat gebruik maakt van machinaal leren, satellietgebieden met een hoge resolutie, dronegegevens, en grondgebonden veldmetingen om continue, locatiegebonden tracering en validatie van uitgangspunten voor koolstof in bossen dat de vereisten van de IFM v2.1-methodologie overschrijdt. In samenwerking met Aurora heeft Anew een aangepast project ontworpen dat de registratiemandaten overschrijdt en voldoet aan Microsoft's hoge normen voor duurzaamheid en integriteit met gebruik van uitgebreide monitoring, op technologie gebaseerde kwantificatie, eeuwigdurende erfdienstbaarheden en convenanten voor werkende bossen. Dit alles samen vormt het grootste permanente beschermingsproject voor werkende bossen in het oosten van de VS in de laatste twee decennia.

“Deze overeenkomst stelt een nieuwe norm vast voor natuurgerichte koolstofverwijderingen waarbij technische nauwkeurigheid wordt gekoppeld aan schaalbaar milieurentmeesterschap," zei Angela Schwarz, Chief Executive Officer van Anew Climate, "Microsoft's samenwerking maakt innovatie mogelijk die ten goede komt van de bredere markt en ons gezamenlijk pad naar netto-nul bespoedigt."

Op een moment waarop hoogwaardige op natuur- en technologie gebaseerde koolstofverwijderingen schaars blijven, springt deze overeenkomst in het oog voor zijn onmiddellijke impact, omdat materiaalvolumes van verwijderingskredieten in 2025 zullen beginnen te worden geleverd.

“Aurora Sustainable Lands is opvallend omdat we de landeigenaar en exploitant zijn, en alles van wortel tot krediet beheren. Deze uitgebreide aanpak zorgt voor de hoogste integriteit en kwaliteit van onze koolstofkredieten," zei Jamie Houston, CEO van Aurora Sustainable Lands. "Microsoft, Anew, en Aurora delen allemaal een diepe toewijding aan klimaatvriendelijke, duurzame praktijken die zorgen voor een gezondere planeet voor toekomstige generaties."

"We zijn van mening dat transparante en zeer betrouwbare op natuur gebaseerde koolstofverwijdering belangrijk is om te voldoen aan Microsoft's Carbon Negative 2030-doelstelling," zei Brian Marrs, Senior Director, Energy & Carbon Removal bij Microsoft. "Deze overeenkomst met Anew en Aurora weerspiegelt onze toewijding om de integriteit en impact van verbeterd bosbeheer te bevorderen."

Over Anew Climate

Anew Climate, LLC, is een wereldleider op het gebied van diverse klimaatoplossingen die zijn gebouwd op de beginselen van transparantie en verantwoordelijkheid. Met een diepe marktkennis maakt Anew gebruik van technologische en op natuur gebaseerde oplossingen om waarde te creëren via de generatie en verhandeling van milieukredieten voor koolstofarme brandstof, koolstof, hernieuwbare energie, en emissiemarkten. Anew is in meerderheid eigendom van TPG Rise, TPG’s investeringsplatform met een wereldwijde impact. Het bedrijf heeft kantoren in de VS, Canada, Duitsland, Hongarije en Spanje met een portfolio van milieuvriendelijke grondstoffen die zich over vijf continenten uitstrekt.

Over Aurora Sustainable Lands

Aurora Sustainable Lands is één van 's werelds toonaangevende koolstofverwijderingsplatforms en klimaatgerichte vermogensbeheerders. Tot op heden heeft Aurora meer dan 1,7 miljoen hectare Amerikaans bosgebied overgenomen dat een geschiedenis heeft van industriële houtkap en beheert nu deze landen met een beheerstrategie van koolstofrentmeesterschap die zich richt op het maximaliseren van natuurlijke koolstofverwijdering en opslagpotentieel. Door actief te beheren met deze strategie en hoogwaardige eigen technologieën te gebruiken, wendt Aurora de oudste en meest effectieve koolstofverwijderingstools aan, namelijk bomen, om op natuur gebaseerde koolstofkredieten te bieden met een ongeëvenaarde betrouwbaarheid, duurzaamheid en kwaliteit en op een nooit geziene schaal. Aurora is een samenwerkingsverband tussen Anew Climate en een groep van aandelenbeleggers onder leiding van Oak Hill Advisors, AB CarVal, EIG en GenZero en nog andere toonaangevende financiële sponsors.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.