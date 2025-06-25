-

Parse Biosciences GigaLab将支持西奈山研究人员生成全球规模首屈一指的阿尔茨海默病与帕金森病单细胞数据集

研究人员旨在探索神经退行性疾病中选择性剪接的机制

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Parse Biosciences今日宣布，公司承诺支持西奈山伊坎医学院的研究人员生成全球规模首屈一指的单细胞数据集，该数据集将聚焦于理解阿尔茨海默病和帕金森病患者细胞中的选择性剪接事件。该研究的初始阶段将分析超过1000万个细胞的转录组图谱，这些细胞来自神经退行性疾病患者的1000多个外周血单个核细胞(PBMC)样本。这些分析所积累的数据将为突破性发现奠定基础，有望革新人类对这些疾病的认知、检测及治疗方式。

该研究的负责人、西奈山Ronald M. Loeb阿尔茨海默病中心核心教员、功能基因组学实验室首席研究员Towfique Raj博士表示：“传统神经退行性疾病研究多聚焦于疾病诊断的基因组基础，但很少有人关注可能进一步推动疾病病理和进展的转录后事件。我们很高兴能大规模观察单细胞中的选择性剪接事件，以确定疾病发作、进展及严重程度的其他影响因素。这种规模的研究对建立基础模型至关重要，将帮助我们更好地理解神经退行性疾病。”

西奈山Raj博士的研究团队长期致力于理解神经退行性疾病的分子机制，包括阿尔茨海默病、帕金森病和肌萎缩侧索硬化症(ALS)。

在这项研究中，西奈山团队将对已确诊的阿尔茨海默病或帕金森病患者捐赠的PBMC样本进行高通量分析。研究人员预计将检测1000多份样本，以获取单细胞全转录组数据。西奈山制备的样本将被送往Parse GigaLab——这是一座专为生成大规模单细胞RNA测序数据集而设计的尖端设施。借助Parse的Evercode化学技术，GigaLab可快速产出高质量的大规模单细胞数据集。

Parse Biosciences首席技术官Charlie Roco博士表示：“我们非常激动能借助GigaLab的强大技术来提升Raj实验室工作的影响力。GigaLab的速度与规模真正有助于研究加速，让我们能以前所未有的效率获得洞见。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以为人类健康和科学研究提速为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

Parse Biosciences 由 Alex Rosenberg 和 Charles Roco 于华盛顿大学共同创立，至今已筹集超过 1 亿美元资金，全球已有 2500 多家客户使用其产品。其产品组合包括： Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select 以及数据分析解决方案 Trailmaker™。

Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的 South Lake Union区，最近那里已扩建为一个全新的总部和最先进的实验室。若要了解更多信息，请访问 https://www.parsebiosciences.com/

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

Kaitie Kramer，营销副总裁
kkramer@parsebiosciences.com

Industry:

Parse Biosciences

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Kaitie Kramer，营销副总裁
kkramer@parsebiosciences.com

More News From Parse Biosciences

前沿癌症可塑性图谱将助力预测治疗反应

英国剑桥 & 美国西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Wellcome Sanger Institute、Parse Biosciences 与 Helmholtz Munich 的 Computational Health Center 今日宣布建立合作，致力于构建单细胞图谱基础项目，重点研究癌症治疗反应中的可塑性机制。该合作将为后续开发涵盖数亿细胞的癌症可塑性图谱奠定基础。 通过创新的类器官扰动模型和人工智能（AI）平台，该项目旨在创建一个全面的数据集，为基础药物发现模型和癌症研究提供支持。 Sanger Institute 团队负责人 Mathew Garnett 博士和 Helmholtz Munich 的 Computational Health Center 主任、Sanger Institute 副教授 Fabian Theis 将担任此次合作的首席研究员。 Garnett 的研究团队开发出新型的 3D 类器官培养模型，作为高度可扩展、功能强大的癌症模型，可捕捉患者肿瘤的典型特征。该团队将使用大量类器官——即培养皿中的微型肿瘤——作为模型，以...

Parse Biosciences与日本经销商SCRUM Inc.达成合作

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 提供易于使用且可扩展的单细胞测序解决方案的领先企业Parse Biosciences今日宣布与总部位于东京的SCRUM Inc.达成一项协议，以扩大其在日本研究界的影响力。此次合作将为学术界和工业界的研究人员提供全面使用Parse创新单细胞测序解决方案的机会。 Parse Biosciences首席执行官兼联合创始人Alex Rosenberg博士表示：“亚洲各地的生物技术、制药和学术研究人员正迅速采用Parse的Evercode单细胞测序解决方案，因为其具有可扩展性和简便性。通过与SCRUM合作，我们将确保日本的研究人员能够轻松利用Parse先进的单细胞测序技术，以加快他们的研究发现。” 根据这项协议，SCRUM将在日本各地分销Parse全面的单细胞解决方案组合，包括： Evercode™ Cell和Nuclei Fixation Evercode™ Whole Transcriptome Evercode™ TCR Evercode™ BCR CRISPR Detect Gene Select 用于简化单细胞数据分析...

Parse Biosciences扩大全球服务范围并协助南澳基因组中心成为其认证服务提供商

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)--易用型可扩展单细胞测序技术的领导者 Parse Biosciences很高兴欢迎South Australian Genomics Centre (南澳基因组中心，SAGC)成为其认证服务提供商（CSP）计划的最新成员。作为认证提供商，SAGC将扩大Parse开创性单细胞技术的使用范围，为澳大利亚及更广泛的亚太地区的研究人员提供工具和专业知识，以加速大规模的科学发现。 Parse的CSP计划于2024年推出，旨在让研究人员与可靠的服务提供商建立联系，外包单细胞项目，范围从小规模探索性研究到高通量的常规分析。通过保持严格的标准，该计划确保提供商提供高质量、可扩展的解决方案，推动科学发现不断进步。 SAGC中心主任Sen Wang博士表示，“我们非常高兴成为澳大利亚地区第一个作为认证服务提供商与Parse Biosciences合作的基因组中心。他们的单细胞技术因其可扩展性、样本固定和成本效益，迅速在澳大利亚研究界获得了广泛认可。” Parse Biosciences首席执行官兼联合创始人Alex Rosenberg表示，“扩...
Back to Newsroom