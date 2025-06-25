Parse Biosciences GigaLab将支持西奈山研究人员生成全球规模首屈一指的阿尔茨海默病与帕金森病单细胞数据集

西雅图--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Parse Biosciences今日宣布，公司承诺支持西奈山伊坎医学院的研究人员生成全球规模首屈一指的单细胞数据集，该数据集将聚焦于理解阿尔茨海默病和帕金森病患者细胞中的选择性剪接事件。该研究的初始阶段将分析超过1000万个细胞的转录组图谱，这些细胞来自神经退行性疾病患者的1000多个外周血单个核细胞(PBMC)样本。这些分析所积累的数据将为突破性发现奠定基础，有望革新人类对这些疾病的认知、检测及治疗方式。

该研究的负责人、西奈山Ronald M. Loeb阿尔茨海默病中心核心教员、功能基因组学实验室首席研究员Towfique Raj博士表示：“传统神经退行性疾病研究多聚焦于疾病诊断的基因组基础，但很少有人关注可能进一步推动疾病病理和进展的转录后事件。我们很高兴能大规模观察单细胞中的选择性剪接事件，以确定疾病发作、进展及严重程度的其他影响因素。这种规模的研究对建立基础模型至关重要，将帮助我们更好地理解神经退行性疾病。”

西奈山Raj博士的研究团队长期致力于理解神经退行性疾病的分子机制，包括阿尔茨海默病、帕金森病和肌萎缩侧索硬化症(ALS)。

在这项研究中，西奈山团队将对已确诊的阿尔茨海默病或帕金森病患者捐赠的PBMC样本进行高通量分析。研究人员预计将检测1000多份样本，以获取单细胞全转录组数据。西奈山制备的样本将被送往Parse GigaLab——这是一座专为生成大规模单细胞RNA测序数据集而设计的尖端设施。借助Parse的Evercode化学技术，GigaLab可快速产出高质量的大规模单细胞数据集。

Parse Biosciences首席技术官Charlie Roco博士表示：“我们非常激动能借助GigaLab的强大技术来提升Raj实验室工作的影响力。GigaLab的速度与规模真正有助于研究加速，让我们能以前所未有的效率获得洞见。”

关于Parse Biosciences

Parse Biosciences是一家全球性的生命科学公司，以为人类健康和科学研究提速为使命。公司让研究人员能够以前所未有的规模和便利进行单细胞测序，借助创新性的实验方法在癌症治疗、组织修复、干细胞治疗、肾脏和肝脏疾病、大脑发育和免疫系统领域实现了突破性的进展。

Parse Biosciences 由 Alex Rosenberg 和 Charles Roco 于华盛顿大学共同创立，至今已筹集超过 1 亿美元资金，全球已有 2500 多家客户使用其产品。其产品组合包括： Evercode™ Whole Transcriptome、Evercode™ TCR、Evercode™ BCR、Gene Select 以及数据分析解决方案 Trailmaker™。

Parse Biosciences总部位于西雅图充满活力的 South Lake Union区，最近那里已扩建为一个全新的总部和最先进的实验室。若要了解更多信息，请访问 https://www.parsebiosciences.com/ 。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。