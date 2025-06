Anew Climate et Aurora Sustainable Lands collaborent avec Microsoft pour conclure un accord historique de 10 ans sur les crédits de réduction des émissions de carbone

HOUSTON--(BUSINESS WIRE)--Anew Climate et Aurora Sustainable Lands ont annoncé aujourd’hui la conclusion d’un accord de 10 ans avec Microsoft pour la fourniture de 4,8 millions de crédits de réduction des émissions de carbone d’origine naturelle.

Cet accord soutient l’un des plus grands efforts permanents d’élimination du carbone forestier aux États-Unis et permettra de créer des investissements et des emplois dans les communautés forestières.

Ces projets, développés par Anew Climate et détenus et gérés par Aurora Sustainable Lands, couvrent des terres forestières écologiquement diversifiées dans les États de New York, de Virginie, de Virginie-Occidentale, du Kentucky et de Floride, et utilisent la gestion forestière améliorée (IFM) pour générer des crédits d’élimination basés sur la nature. Les absorptions issues de ces projets seront parmi les premières émises dans le cadre du protocole IFM v2.1 de l’ACR, une méthodologie de nouvelle génération qui fait progresser le domaine grâce à des références dynamiques, des exigences renforcées en matière d’additionnalité et de surveillance, une meilleure précision de quantification et une transparence accrue.

Au cœur de cette initiative se trouve l’Epoch Evaluation Platform d’Anew, un système propriétaire qui exploite l’apprentissage automatique, l’imagerie satellite haute résolution, les données des drones et les mesures terrestres sur le terrain pour permettre un suivi et une validation continus et spécifiques à chaque site des références de carbone forestier, dépassant les exigences de la méthodologie IFM v2.1. En partenariat avec Aurora, Anew a conçu un projet sur mesure qui dépasse les exigences du registre et répond aux normes élevées de Microsoft en matière de durabilité et d’intégrité, avec une surveillance étendue, une quantification assistée par la technologie, des servitudes forestières permanentes et des conventions. Dans l’ensemble, il s’agit du plus grand projet permanent de protection des forêts exploitées dans l’est des États-Unis depuis deux décennies.

« Cet accord établit une nouvelle norme en matière d’élimination du carbone par la nature, alliant rigueur technique et gestion environnementale à grande échelle », déclare Angela Schwarz, directrice générale d’Anew Climate. « La collaboration avec Microsoft permet une innovation qui profite à l’ensemble du marché et accélère notre cheminement collectif vers la neutralité carbone. »

À une époque où les solutions de haute qualité pour l’élimination du carbone basées sur la nature et la technologie restent limitées, cet accord se distingue par son impact immédiat, car des volumes importants de crédits d’élimination commenceront à être délivrés en 2025.

« Aurora Sustainable Lands se distingue par le fait que nous sommes à la fois propriétaires fonciers et exploitants, et que nous gérons tout, de l’origine au crédit. Cette approche globale garantit la plus grande intégrité et la meilleure qualité de nos crédits carbone », déclare Jamie Houston, directeur général d’Aurora Sustainable Lands. « Microsoft, Anew et Aurora partagent toutes trois un engagement profond en faveur de pratiques durables et respectueuses du climat, garantissant une planète plus saine pour les générations futures. »

« Nous pensons qu’une élimination du carbone transparente et hautement intègre, basée sur la nature, est importante pour atteindre l’objectif Carbon Negative 2030 de Microsoft », déclare Brian Marrs, directeur principal chargé de l’énergie et l’élimination du carbone chez Microsoft. « Cet accord avec Anew et Aurora reflète notre engagement à promouvoir l’intégrité et l’impact d’une meilleure gestion forestière. »

À propos d’Anew Climate

Anew Climate, LLC, est un leader mondial dans le domaine des solutions climatiques diversifiées, fondées sur les principes de transparence et de responsabilité. Grâce à sa connaissance approfondie du marché, Anew exploite des solutions technologiques et basées sur la nature pour créer de la valeur par la génération et la commercialisation de crédits environnementaux pour les marchés des carburants à faible teneur en carbone, du carbone, des énergies renouvelables et des émissions. Anew est détenue majoritairement par TPG Rise, la plateforme d’investissement à impact mondial de TPG. La société possède des bureaux aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Hongrie et en Espagne, et dispose d’un portefeuille de matières premières environnementales qui s’étend sur les cinq continents.

À propos d’Aurora Sustainable Lands

Aurora Sustainable Lands est l’une des principales plateformes mondiales de suppression du carbone et l’un des principaux gestionnaires d’actifs axés sur le climat. À ce jour, Aurora a acquis plus de 1,7 million d’acres de terres forestières américaines ayant fait l’objet d’une exploitation industrielle et gère désormais ces terres selon une stratégie de gestion du carbone axée sur la maximisation du potentiel naturel de suppression et de stockage du carbone. En gérant activement cette stratégie et en utilisant des technologies propriétaires de pointe, Aurora exploite l’outil d’élimination du carbone le plus ancien et le plus efficace, à savoir les arbres, afin d’offrir des crédits carbone basés sur la nature d’une fiabilité, d’une durabilité et d’une qualité inégalées, et ce, à une échelle sans précédent. Aurora est une coentreprise entre Anew Climate et un groupe d’investisseurs privés dirigé par Oak Hill Advisors, AB CarVal, EIG et GenZero, entre autres sponsors financiers de premier plan.

