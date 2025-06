Toyota Kirloskar Motor et Ohmium collaborent sur des opportunités potentielles de développement de solutions d’hydrogène vert en Inde

NEWARK, Californie et BANGALORE, Inde--(BUSINESS WIRE)--Ohmium International, l’un des principaux fournisseurs de technologie d’hydrogène à membrane échangeuse de protons (PEM), a signé un protocole d’accord avec Toyota Kirloskar Motor Private Limited (Inde) à New Delhi. Les parties collaboreront au développement de solutions basées sur l’hydrogène en intégrant les modules de piles à combustible PEM* de Toyota et les électrolyseurs PEM de pointe d’Ohmium. L’événement a été honoré par la présence de représentants du gouvernement central et local. L’invité d’honneur qui a présidé la cérémonie était l’honorable ministre du Cabinet de l’Union, Shri Nitin Gadkari, ministre des Routes, des Transports et des Autoroutes, ainsi que les invités d’honneur, Shri Shripad Yesso Naik, ministre d’État chargé des Énergies nouvelles et renouvelables du gouvernement indien, et Shri Manjinder Singh Sirsa, ministre de l’Environnement, de l’Industrie, de l’Alimentation et des Approvisionnements, ainsi que des Forêts et de la Faune sauvage du gouvernement du Territoire de la capitale nationale de Delhi. De plus, Manasi Tata Kirloskar, vice-présidente de Toyota Kirloskar Motor, et Swapnesh R. Maru, directeur général adjoint chargé de la planification d’entreprise et du projet Green Field chez Toyota Kirloskar Motor, ont également exprimé leur soutien à cette importante initiative. L’événement s’est déroulé à l’hôtel Shangri-La Eros de New Delhi.

Les parties exploreront les possibilités de partenariat afin d’harmoniser la technologie avancée des piles à combustible avec les conceptions de systèmes hypermodulaires et efficaces d’Ohmium. Les modules Ohmium sont assemblés et testés en usine afin de permettre une installation rapide, peu coûteuse et rentable. Toyota Kirloskar Motor Private Limited, soutenue par Toyota Motor Corporation Japan, mettra à profit son expertise dans le domaine des technologies des piles à combustible pour favoriser l’innovation et la durabilité dans le secteur des transports. Ohmium apportera sa contribution grâce à ses systèmes d’électrolyseurs PEM hypermodulaires et hautement efficaces, qui comprennent des composants électroniques de puissance avancés et des systèmes de refroidissement en boucle fermée. Ces initiatives visent à améliorer l’efficacité, l’évolutivité et l’accessibilité financière des solutions énergétiques basées sur l’hydrogène vert.

« Chez Toyota, notre vision d’un avenir durable repose sur l’innovation et une collaboration fructueuse. Aujourd’hui, nous sommes ravis d’annoncer cette initiative conjointe qui marque une étape importante dans l’avancement de la technologie de l’hydrogène vert en Inde. En combinant l’expertise mondialement reconnue de Toyota dans le domaine des systèmes de piles à combustible et la technologie de pointe PEM d’Ohmium, nous visons à fournir des solutions évolutives, efficaces et abordables qui accéléreront la transition de l’Inde vers un avenir neutre en carbone. Grâce à cette collaboration, nous réaffirmons notre engagement à fournir des solutions énergétiques propres afin de soutenir les objectifs de l’Inde en matière de sécurité énergétique et de durabilité environnementale », déclare Sudeep Dalvi, directeur de la communication, vice-président principal et responsable des affaires publiques chez Toyota Kirloskar Motor.

« Toyota est mondialement connu pour son engagement et son leadership dans le domaine des piles à combustible et de la technologie de l’hydrogène. Chez Ohmium, nous sommes très enthousiastes à l’idée de travailler ensemble sur notre mission commune qui consiste à rendre les machines fonctionnant à l’hydrogène vert pratiques à court et moyen terme », déclare Arne Ballantine, directeur général d’Ohmium.

Ohmium a son siège social aux États-Unis et des sites de production en Inde et, grâce à ses activités dans le monde entier, l’entreprise dispose d’un portefeuille mondial de projets liés à l’hydrogène vert, comprenant diverses applications dans les domaines des raffineries, des transports, de l’acier, de l’ammoniac, du méthanol, etc. Cette collaboration démontre l’engagement des deux parties à faire progresser les solutions à base d’hydrogène vert afin de permettre l’avènement d’une société fondée sur l’hydrogène.

*PEM – Membrane échangeuse de protons

À propos d'Ohmium

Ohmium conçoit, fabrique et déploie des électrolyseurs à membrane échangeuse de protons (PEM) modulaires et évolutifs, qui permettent de produire de l'hydrogène vert à des coûts compétitifs. La gamme de produits électrochimiques de l'entreprise aide les clients à atteindre leurs objectifs en matière d'énergie durable dans les projets industriels, de transport et d'énergie. Le siège d'Ohmium est situé aux États-Unis, la fabrication se fait en Inde et l'entreprise est présente dans le monde entier. Ohmium a un pipeline de projets d'hydrogène vert de plus de 2 GW répartis sur trois continents. En 2023, Ohmium a conclu une levée de fonds en série C de 250 millions de dollars, menée par TPG Rise Climate.

