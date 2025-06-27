IFF 發佈《2024 Do More Good Report》彰顯可持續發展與創新成果

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- IFF（紐交所代碼：IFF）是全球香精香料、食品配料、健康和生物科學領域的領導者，現已發佈其 2024 Do More Good Report。報告展示了該公司在可持續發展、變革性創新及對人類和地球承諾方面的年度成果，並透過四大核心支柱，強調 IFF 可持續解決方案的影響，圍繞全新主題「可能的科學」，包括：有意識的採購、有目的的創新、有影響力的合作，以及面向未來的營運。

「我們致力將最好的科學、創造力與熱誠注入每一項工作，」IFF 行政總裁 Erik Fyrwald 表示，「這份報告不僅是進展的記錄，更反映了我們透過持續創新將不可能變為可能的承諾。」

本年度報告介紹了多項前沿創新成果，為 IFF 服務的所有市場客戶帶來實際價值。其中包括 IFF 如何透過植物糖酶聚合技術，開發先進工程生物材料系列，逐步脫離對化石原料的依賴。Designed Enzymatic Biomaterials™ (DEB) 技術是製造高性能、可持續生物材料的全新方式。這項創新突破有望以技術可行且經濟高效的方式，替代眾多家居及個人護理市場與工業應用中的石化產品。

《2024 Do More Good Report》的亮點包括：

以客戶為中心的可持續發展：IFF 支持的產品在 2024 年協助減少了 2,730 萬公噸的二氧化碳當量排放，相當於公司自身生產排放量的 16.5 倍。

有影響力的創新：2023–2024 年推出的新產品中，有約 79% 具備可持續價值主張，支持 IFF 實現其到 2030 年所有創新產品均能惠及人類與地球的目標。

推進供應鏈可持續發展：75 種天然成分獲得 ECOCERT For Life 認證，助力生態保護並改善農戶生計。

卓越營運表現：公司安全表現較 2021 年改善 40%，總可記錄事故率較前一年下降 5%。此外，100% 員工完成了商業道德培訓。

IFF 的可持續發展領導力持續獲得全球頂級評估機構認可，包括道瓊斯可持續發展指數（北美）、2024 EcoVadis 鉑金評級、CDP 氣候 A 級名單、《USA TODAY》2025 年美國氣候領導者、《Newsweek》2025 年度美國最具責任感企業等。

瀏覽完整報告： 2024 Do More Good Report 。

1995 年《私人證券訴訟改革法案》下的免責聲明

本新聞稿載有根據美國聯邦證券法之「前瞻性聲明」，包括《證券法》第 27A 條和經修訂的 1934 年《證券交易法》（「交易法」）第 21E 條所定義的內容。前瞻性聲明通常涉及對未來業務、財務表現及財務狀況的預期，並使用如「計劃」、「預期」、「預計」、「打算」、「相信」、「尋求」、「看到」、「將會」、「可能」、「目標」、「有潛力」、「致力於」等詞語或類似表達。這類聲明本質上具有不同程度的不確定性。本新聞稿所含前瞻性聲明僅截至發佈當日，我們無義務因後續事件或情況的發生而更新這些聲明。

走進 IFF

在 IFF（紐交所代碼：IFF），我們透過科學、創造力與熱誠傳遞喜悅。作為全球香精香料、食品配料、健康與生物科學領域的領導者，我們提供突破性、可持續的創新方案，提升日常產品價值——促進健康福祉、愉悅感官體驗並豐富人類生活。了解更多資訊請瀏覽：iff.com，LinkedIn，Instagram 及 Facebook。

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