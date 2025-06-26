IFF 发布《2024 Do More Good Report》彰显可持续发展与创新成果

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- IFF（纽交所代码：IFF）是全球香精香料、食品配料、健康和生物科学领域的领导者，现已发布其 2024 Do More Good Report。报告展示了该公司在可持续发展、变革性创新及对人类和地球承诺方面的年度成果。报告展示了整个组织的关键成就，并通过四个核心支柱强调了 IFF 可持续解决方案的影响，围绕全新主题"可能的科学" : 有意识的采购、有意的创新、有影响力的合作，以及面向未来的运营。

"我们致力于将最好的科学、创造力和热情注入每一项工作，" IFF首席执行官 Erik Fyrwald 表示，"这份报告不仅是进展的记录，更反映了我们通过持续创新将不可能变为可能的承诺。"

本年度报告介绍了多项前沿创新成果，为 IFF 服务的所有市场客户带来实际价值。其中包括 IFF 如何通过植物糖酶聚合技术，开发先进工程生物材料系列，逐步脱离对化石原料的依赖。Designed Enzymatic Biomaterials™ (DEB) 技术是制造高性能、可持续生物材料的全新方式。这项创新突破有望以技术可行且经济高效的方式，替代众多家居及个人护理市场与工业应用中的石化产品。

《2024 Do More Good Report》的亮点包括：

以客户为中心的可持续发展：IFF 支持的产品在 2024 年帮助减少了 2730 万公吨的二氧化碳当量排放，相当于公司自身生产排放量的 16.5 倍。

有影响力的创新：2023–2024 年推出的新产品中，有约 79% 具备可持续价值主张，支持 IFF 实现其到 2030 年所有新创新产品均能惠及人类与地球的目标。

推进供应链可持续发展：75种天然成分获得 ECOCERT For Life 认证，助力生态保护并改善农民生计。

卓越运营表现：公司安全绩效比 2021 年下降 40%，总可记录事故率较前一年下降 5%；此外，100% 员工完成了商业道德培训。

IFF 的可持续发展领导力持续获得全球顶级评估机构认可，包括道琼斯可持续发展指数（北美）、2024 EcoVadis 铂金评级、CDP 气候 A 级名单、《TODAY’s America》2025 年美国气候领导者、《Newsweek》 2025 年度美国最具责任感企业等。

查看完整报告： 2024 Do More Good Report 。

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走进 IFF

在 IFF（纽交所代码：IFF），我们通过科学、创造力与热情传递喜悦。作为全球香精香料、食品配料、健康与生物科学领域的领导者，我们提供突破性、可持续的创新方案，提升日常产品价值 —— 促进健康福祉、愉悦感官体验并丰富人类生活。了解更多信息请访问：iff.com，LinkedIn，Instagram 和 Facebook。

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