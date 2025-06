Shopmonkey choisit Affirm pour offrir des options de paiement souples et transparentes aux garages

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Shopmonkey, plateforme de gestion de garage en infonuagique, a annoncé aujourd’hui qu’elle a choisi Affirm (NASDAQ : AFRM), le réseau de paiement qui permet aux consommateurs d’acheter ce qu’ils souhaitent en toute liberté et aide les commerçants à stimuler leur croissance, en tant que l’un de ses fournisseurs de solutions de paiement échelonné. Affirm deviendra un mode de paiement par défaut pour les garages utilisant la solution de traitement des paiements de Shopmonkey, ce qui leur permettra d’offrir des options de financement souples et transparentes aux clients admissibles.

Des milliers de garages – dont la majorité sont de petites et moyennes entreprises – utilisent la solution de traitement des paiements de Shopmonkey en soutien à leurs besoins d’affaires. Grâce à ce partenariat, les garages américains et canadiens admissibles pourront offrir avec fluidité les plans de paiement échelonné d’Affirm lors de la facturation à leurs clients. Lorsqu’ils choisiront Affirm, les clients approuvés auront l’option de fractionner le coût total de leur facture de réparation automobile en plans de paiement à la quinzaine ou mensuel qui conviennent à leur budget et qui sont assortis de taux aussi bas qu’un TAC de 0 %. Les clients ne se verront jamais imputer de frais de retard ou de frais cachés lorsqu’ils paieront avec Affirm.

« Nous croyons que l’expérience d’entretien automobile commence à la seconde où vous conduisez le véhicule hors du stationnement du concessionnaire et prend fin une fois que vous remettez les clés au propriétaire suivant. Offrir des options de paiement souples comme Affirm constitue le prolongement naturel de cette croyance, soit doter nos clients des outils leur permettant de livrer une expérience d’entretien automobile supérieure », a déclaré Travis Bickham, chef de la direction commerciale de Shopmonkey. « Nous sommes ravis de nous associer à Affirm étant donné son engagement à commercialiser des solutions novatrices axées sur le client. »

« En ajoutant les options de paiement souples et transparentes d’Affirm à la plateforme de Shopmonkey, nous aidons des milliers de petits et de moyens garages à mieux servir leur clientèle », a ajouté Wayne Pommen, chef des revenus d’Affirm. « Les propriétaires de voiture, qui dépensent souvent près de 800 $ par année en entretien, se voient offrir une façon responsable d’étaler les coûts, ce qui facilite le paiement des services dont ils ont besoin. Ainsi, la satisfaction de la clientèle s’en trouve améliorée et la croissance à long terme des garages augmente. »

Les garages qui recourent à la solution de traitement des paiements de Shopmonkey peuvent en apprendre davantage sur la manière dont Affirm peut soutenir leur entreprise ici.

À propos d’Affirm

Affirm a pour mission de fournir des produits financiers honnêtes qui améliorent la vie. En bâtissant un nouveau type de réseau de paiement – qui est basé sur la confiance et la transparence et sert avant tout les intérêts des gens – nous permettons à des millions de consommateurs de dépenser et d’économiser de manière responsable, en plus de donner à des milliers d’entreprises les outils nécessaires pour favoriser leur croissance. Contrairement à la plupart des sociétés de cartes de crédit et à d’autres options de paiement échelonné, nous ne facturons jamais de frais de retard ou cachés. Suivez Affirm dans les médias sociaux : LinkedIn | Instagram | Facebook | X .

À propos de Shopmonkey

Fruit d’une passion pour les voitures et d’une vision consistant à aider les garages à accroître leur efficience et leur rentabilité, Shopmonkey a été fondée en 2016 par Ashot Iskandarian. Shopmonkey est un système infonuagique qui simplifie les complexités liées à l’exploitation d’une entreprise de réparation automobile en les regroupant dans une seule plateforme, qui comprend la planification des rendez-vous, la commande de pièces, les communications avec la clientèle et le traitement des paiements. Aujourd’hui, des milliers de garage aux États-Unis et au Canada font confiance à Shopmonkey pour les aider à simplifier, à faire croître et à exécuter avec fluidité leurs activités quotidiennes au moyen des nombreuses fonctionnalités intégrées et solutions modernes de Shopmonkey.

Les options de paiement offertes par Affirm sont assujetties à l’admissibilité et sont offertes par ces partenaires-prêteurs : affirm.com/lenders. Résidents de la Californie : les prêts par Affirm Loan Services, LLC sont accordés aux termes de la licence de prêteur California Finance Lender license 60DBO-111681.

Au Canada, les options de paiement sont offertes par Affirm Canada Holdings Ltd et les taux s’établiront à un TAC de 0 à 31,99 % (s’il y a lieu et sous réserve des restrictions réglementaires provinciales).

AFRM-PA