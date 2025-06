Le rapport « Do More Good » 2024 d'IFF souligne les progrès réalisés en matière de développement durable et d'innovation

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--IFF (NYSE: IFF), l'un des leaders mondiaux du secteur des arômes, des parfums, des ingrédients alimentaires, de la santé et des biosciences, a publié son rapport Do More Good 2024, qui retrace une année marquée par des progrès majeurs, par une innovation transformatrice et par un engagement en faveur de la planète et des populations. Ce rapport présente les principales réalisations de l'entreprise et souligne l'impact des solutions durables développées par IFF à travers quatre pôles d'action, en lien avec son nouveau thème, « The Science of Possible » : Conscious Sourcing (approvisionnement responsable), Intentional Innovation (innovation réfléchie), Partnerships of Impact (partenariats à fort impact) et Operating for the Future (agir pour l'avenir).

« Nous nous efforçons d'intégrer le meilleur de la science, de la créativité et de la passion dans tout ce que nous faisons », a déclaré Erik Fyrwald, PDG d'IFF. « Ce rapport est plus qu'un simple compte rendu des progrès réalisés, il traduit notre engagement à rendre l'impossible possible grâce à une innovation constante ».

Le rapport de cette année présente une série d'innovations de pointe qui apportent une valeur ajoute réelle aux clients sur tous les marchés desservis par IFF. Parmi celles-ci, citons les efforts déployés par IFF pour s'affranchir des matières premières fossiles, grâce à sa gamme de biomatériaux avancés créés à partir de la polymérisation enzymatique de sucres végétaux. La technologie Designed Enzymatic Biomaterials™ (DEB) est une méthode inédite de fabrication de biomatériaux durables et hautement performants. Elle constitue une avancée majeure dans le domaine de l'innovation produit et pourrait remplacer les produits pétrochimiques dans une large gamme d'applications industrielles, ou encore de produits d'entretien ménager et de soins personnels, de manière techniquement viable et rentable.

Points forts du rapport « Do More Good » 2024 :

Durabilité centrée sur le client : les produits contenant des ingrédients IFF ont permis de réduire les émissions de dioxyde de carbone équivalent d'environ 27,3 millions de tonnes en 2024, soit 16,5 fois plus que les émissions liées à la fabrication de l'entreprise.

Une innovation efficace : environ 79 % des nouveaux produits lancés en 2023-2024 comportaient une proposition de valeur en matière de développement durable, conformément à l'objectif 2030 d'IFF de faire en sorte que toutes ses innovations profitent aux personnes et à la planète.

Promotion de la durabilité de la chaîne d'approvisionnement : 75 ingrédients naturels ont été certifiés « For Life » par ECOCERT, contribuant ainsi à la préservation de l'environnement et à l'amélioration des moyens de subsistance des agriculteurs.

Excellence opérationnelle : les performances de l'entreprise en matière de sécurité ont affiché une baisse de 40 % par rapport à 2021, avec une réduction de 5 % du taux total d'incidents enregistrés par rapport à l'année précédente. Dans le même temps, 100 % des employés ont suivi une formation sur l'éthique dans le monde des affaires.

La position de leader d'IFF en matière de développement durable continue d'être reconnue par les principaux indices mondiaux tels que l'indice Dow Jones Sustainability Index (Amérique du Nord), EcoVadis Platinum 2024, CDP Climate A List, USA TODAY's America's Climate Leaders 2025 et Newsweek's America's Most Responsible Companies 2025, pour n'en citer que quelques-uns.

Consultez l'intégralité du rapport « Do More Good » 2024. .

