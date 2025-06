Esri lance ArcGIS for Autodesk Forma, poursuivant ainsi son partenariat visant à fournir des données spatiales au secteur AECO

REDLANDS, Californie--(BUSINESS WIRE)--Esri, leader mondial des technologies de systèmes d’information géographique (SIG) et de l’intelligence géographique, a lancé aujourd’hui ArcGIS for Autodesk Forma®. Dans le cadre d’un partenariat de longue date avec Autodesk®, cette nouvelle intégration met en œuvre les données de référence géospatiales faisant autorité d’Esri dans Autodesk Forma afin de transformer la conception et la planification pour les professionnels de l’architecture, de l’ingénierie, de la construction et de l’exploitation (AECO). ArcGIS for Autodesk Forma permettra une collaboration plus fluide en offrant aux utilisateurs un environnement de conception unique sans avoir à passer d’une plateforme à l’autre.

« Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec Autodesk afin de créer une expérience de projet plus cohérente pour le secteur AECO », déclare Kathleen Kewley, directrice du développement commercial mondial AEC chez Esri. « Cela permettra d’améliorer l’efficacité opérationnelle et d’obtenir de meilleurs résultats commerciaux en intégrant la riche collection de données d’Esri dans Autodesk Forma. »

ArcGIS for Autodesk Forma servira d’extension Autodesk, intégrant des données géographiques et des services géospatiaux qui permettront une meilleure analyse et une meilleure compréhension des offres Autodesk. Avec ArcGIS comme élément clé de la conception et de la construction, les professionnels auront une compréhension plus approfondie et plus holistique des projets liés aux domaines du social, des bâtiments et de la nature. La nouvelle application améliore chaque conception grâce au contenu ArcGIS, permettant aux spécialistes SIG et non-SIG d’accéder à des cartes, des couches et d’autres données spatiales dans Forma. Elle comprend les fonds de carte ArcGIS d’Esri et certaines couches de données issues d’ArcGIS Living Atlas of the World, la plus importante collection d’informations géographiques provenant du monde entier.

« Les professionnels AECO qui utilisent Autodesk Forma pourront désormais mettre à jour rapidement leurs projets avec les données SIG les plus récentes disponibles », déclare Eric DesRoche, directeur de la stratégie commerciale d’infrastructure chez Autodesk. « En ayant accès aux informations géographiques les plus précises et les plus récentes dès la phase de conception, les utilisateurs peuvent concevoir en tenant compte de l’emplacement et, au bout du compte, livrer des projets plus durables, plus résilients et mieux adaptés aux communautés locales. »

La combinaison des technologies SIG et de modélisation d’informations de bâtiment (BIM) lors des premières phases de conception et de planification permettra également aux équipes de mieux comprendre et visualiser les projets. Elles pourront ainsi réduire plus efficacement les coûts et les délais. ArcGIS for Autodesk Forma harmonise le partage des conceptions enrichies par les données SIG d’Autodesk Forma vers Autodesk Revit® et d’autres solutions Autodesk.

« Notre technologie de réalité augmentée repose sur des visualisations qui fonctionnent comme des équivalents du monde physique, ce qui signifie que l’utilisation transparente des données spatiales publiques et propriétaires est essentielle pour les clients », déclare Dana Chermesh-Reshef, fondatrice et directrice générale d’inCitu. « L’interface d’ArcGIS for Autodesk Forma est facile à utiliser et réactive, tandis que l’accès aux données est intuitif pour les professionnels de l’AECO, même ceux qui ont une expérience limitée ou nulle du SIG. »

Pour en savoir plus sur ArcGIS for Autodesk Forma, la prochaine étape de l’alliance entre Esri et Autodesk, rendez-vous sur esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-autodesk-forma/overview.

