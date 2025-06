KnowBe4 colabora com a Microsoft para reforçar a segurança dos e-mails por meio de integração estratégica

TAMPA BAY, Flórida--(BUSINESS WIRE)--A KnowBe4, plataforma de cibersegurança reconhecida mundialmente que atua de maneira abrangente na gestão de riscos humanos, anunciou hoje uma integração estratégica com a Microsoft para reforçar a segurança dos e-mails. Como a primeira iniciativa no ecossistema de fornecedores de ICES (Integrated Cloud Email Security) da Microsoft, essa integração estabelece um modelo de como os principais fornecedores de segurança podem colaborar para oferecer mais proteção aos clientes em comum.

Criado especificamente para complementar a segurança de e-mails do Microsoft 365, o KnowBe4 Defend utiliza abordagens de IA agêntica para oferecer detecção avançada de ameaças, ampliando as proteções nativas da Microsoft. A integração permite que as organizações mantenham seus investimentos em segurança da Microsoft, adicionando uma camada extra de detecção e resposta especializada.

"Essa nova colaboração está impulsionando uma inovação real em cibersegurança", afirmou Stuart Clark, vice-presidente de estratégia de produto da KnowBe4. "Ao combinar a infraestrutura de segurança de e-mail e colaboração da Microsoft com a liderança da KnowBe4 na gestão de riscos humanos e recursos avançados de detecção de ameaças, as organizações agora podem adotar uma estratégia de defesa realmente integrada, aproveitando o melhor das duas plataformas. Estamos animados para oferecer essa solução aos nossos clientes globais para ajudá-los a fortalecer suas iniciativas de segurança".

A integração entre o KnowBe4 Defend e o Microsoft Defender para Office 365 cria múltiplas camadas de análise e detecção, aumentando significativamente as chances de identificar e bloquear ameaças antes que elas alcancem os usuários finais. Além disso, ela oferece ferramentas unificadas para as equipes de SOC realizarem investigações rápidas, análises de causa raiz e respostas táticas.

Para mais informações sobre essa nova colaboração, leia nosso blog.

Sobre a KnowBe4

A KnowBe4 capacita equipes a tomarem decisões de segurança mais inteligentes todos os dias. Utilizada por mais de 70.000 organizações no mundo, a KnowBe4 fortalece a cultura de segurança e gerencia o risco humano. A KnowBe4 oferece uma plataforma abrangente de ponta, com tecnologia de IA, para Gestão de Risco Humano (HRM), criando uma camada de defesa adaptativa que protege o comportamento dos usuários contra as ameaças de cibersegurança mais recentes. A plataforma HRM+ inclui módulos de treinamento em conscientização e conformidade, segurança de e-mails em nuvem, orientação em tempo real, antiphishing colaborativo, agentes de defesa com IA e muito mais. Como a única plataforma global de segurança do seu tipo, a KnowBe4 utiliza conteúdos, ferramentas e técnicas de proteção de cibersegurança personalizadas e relevantes para transformar os colaboradores de sua maior vulnerabilidade em seu maior ativo.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.