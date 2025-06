Versa alimente beem de Swisscom : le premier service de connectivité SASE souverain au monde

SANTA CLARA, Californie--(BUSINESS WIRE)--Versa, leader mondial de l’Universal Secure Access Service Edge (SASE), a annoncé aujourd’hui que Versa Sovereign SASE alimente le nouveau service beem de Swisscom, une solution convergente de réseau et de cybersécurité entièrement exploitée au sein de l’infrastructure de Swisscom. Il s’agit de la première solution SASE au monde intégrée au réseau et fournie par un opérateur télécom, spécialement conçue pour les entreprises de toutes tailles. beem réunit la sécurité, la souveraineté des données et la connectivité Internet en une offre unique et transparente.

Contrairement aux approches traditionnelles de la cybersécurité qui reposent sur des agents basés sur les appareils ou des solutions fragmentées provenant de plusieurs fournisseurs, beem offre une sécurité intégrée de manière native par l’intermédiaire du réseau lui-même. Cette architecture harmonisée permet à Swisscom d’offrir à ses clients professionnels une souveraineté totale sur leurs données, un contrôle opérationnel centralisé et des garanties de niveau de service de bout en bout, assurant ainsi une protection cohérente et hautement fiable à grande échelle.

« Avec beem, Swisscom redéfinit ce que signifie être un opérateur télécom à l’ère numérique », déclare Apurva Mehta, directeur technique chez Versa. « En intégrant nativement la solution Sovereign SASE de Versa au réseau Swisscom, nous mettons en place un nouveau modèle de connectivité sécurisée et hautement performante qui répond aux exigences croissantes en matière de confidentialité des données, de conformité réglementaire et de souveraineté numérique. beem établit un modèle permettant aux opérateurs télécoms de fournir des services d’accès sécurisés au niveau national, du Zero Trust et du SD-WAN au SSE à spectre complet, tout en simplifiant les opérations pour les entreprises de toutes tailles. »

« beem allie la simplicité de la protection basée sur le réseau au contrôle stratégique de l’infrastructure souveraine », déclare Egon Steinkasserer, directeur technique B2B chez Swisscom. « Grâce à Versa, nous pouvons offrir des services intégrés de connectivité Internet et de cybersécurité avec une souveraineté totale sur les données, afin que les clients de Swisscom bénéficient d’une connectivité simple, souveraine et sécurisée. »

Sovereign SASE : contrôle total, sécurité sans compromis

Versa Sovereign SASE est un modèle de déploiement annoncé en février pour la plateforme VersaONE qui permet aux entreprises, aux gouvernements et aux fournisseurs de services tels que Swisscom de fournir des services de réseau et de sécurité avancés et personnalisés directement à partir de leur propre infrastructure. Cette approche « à la carte » offre une alternative puissante à la dépendance vis-à-vis des environnements SaaS partagés ou tiers. En tant que solution unique en son genre, Versa Sovereign SASE suscite un intérêt considérable de la part des clients et connaît un succès croissant dans le monde entier.

Conçu pour répondre aux exigences d’une époque caractérisée par des exigences strictes en matière de souveraineté des données, des cybermenaces croissantes et une complexité réglementaire, Versa Sovereign SASE offre aux organisations un contrôle opérationnel complet. Elle est particulièrement adaptée aux entités des secteurs hautement réglementés ou à celles qui gèrent des infrastructures critiques, offrant la flexibilité nécessaire pour déployer une architecture isolée ou entièrement nationale qui garantit les plus hauts niveaux de protection et de conformité.

Pourquoi beem est important

Voicie quelques-unes des nombreuses innovations que représente le lancement de beem :

Une première en son genre : Swisscom est le premier opérateur télécom au monde à fournir des services SASE intégrés de manière native à ses réseaux mobiles et fixes, éliminant ainsi le besoin de superpositions ou de modules complémentaires de sécurité tiers.

: Swisscom est le premier opérateur télécom au monde à fournir des services SASE intégrés de manière native à ses réseaux mobiles et fixes, éliminant ainsi le besoin de superpositions ou de modules complémentaires de sécurité tiers. Une véritable souveraineté : beem est entièrement exploité, hébergé et géré en Suisse, ce qui garantit le respect des réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD et la NIS2, tout en conservant la résidence et le contrôle complets des données.

: beem est entièrement exploité, hébergé et géré en Suisse, ce qui garantit le respect des réglementations en matière de protection des données telles que le RGPD et la NIS2, tout en conservant la résidence et le contrôle complets des données. Sécurité et mise en réseau unifiées : grâce à Versa Sovereign SASE, beem consolide la mise en réseau et la sécurité en une seule plateforme modulaire, simplifiant l’architecture, accélérant le déploiement et réduisant les frais généraux opérationnels.

: grâce à Versa Sovereign SASE, beem consolide la mise en réseau et la sécurité en une seule plateforme modulaire, simplifiant l’architecture, accélérant le déploiement et réduisant les frais généraux opérationnels. Sécurité d’entreprise pour tous : qu’il s’agisse d’une petite entreprise, d’un organisme public ou d’un opérateur d’infrastructures critiques, beem s’adapte pour répondre à des besoins diversifiés avec un accès hautement sécurisé et sans friction.

: qu’il s’agisse d’une petite entreprise, d’un organisme public ou d’un opérateur d’infrastructures critiques, beem s’adapte pour répondre à des besoins diversifiés avec un accès hautement sécurisé et sans friction. Sécurité facile pour les smartphones et l’IoT : beem permet une connectivité sécurisée et sensible à l’identité dès qu’un appareil se connecte, sans nécessiter d’application, d’agent ou de tunnel. L’authentification des appareils est intégrée directement dans la carte SIM pour un contrôle d’accès natif et à vérification systématique.

Impact sur le secteur

beem représente un nouveau modèle d’infrastructure numérique sécurisée et souveraine, non seulement en Suisse, mais aussi à l’échelle mondiale. Il confirme la position de Versa en tant que base fiable pour les déploiements SASE à l’échelle nationale, et positionne Swisscom comme un pionnier mondial et un leader d’opinion en matière de connectivité sécurisée.

À propos de Swisscom

Swisscom est la première entreprise de TIC en Suisse et, avec Fastweb + Vodafone, le numéro 2 sur le marché italien. L’entreprise propose des services mobiles, Internet et TV, ainsi que des services informatiques et numériques complets aux particuliers et aux entreprises. Swisscom est l’entreprise de télécommunications la plus durable au monde et est détenue à 51 % par la Confédération suisse.

À propos de Versa

Versa, leader mondial du SASE, permet aux organisations de créer des réseaux auto-protégés qui simplifient et automatisent radicalement leur infrastructure réseau et de sécurité. Grâce à l’intelligence artificielle, la VersaONE Universal SASE Platform offre des solutions SSE, SD-WAN et SD-LAN convergentes qui protègent les données et défendent contre les cybermenaces tout en offrant une expérience numérique supérieure. Des milliers de clients dans le monde entier, avec des centaines de milliers de sites et des millions d’utilisateurs, font confiance à Versa pour leurs réseaux et leur sécurité critiques. Versa est une société privée financée par des investisseurs tels que Sequoia Capital, Mayfield et BlackRock. Pour plus d’informations, rendez-vous sur https://www.versa-networks.com et suivez Versa sur LinkedIn et X (Twitter) @versanetworks.

Versa Networks, VOS, le logo Versa et Versa Titan sont ou peuvent être des marques déposées de Versa Networks, Inc.

