Anew Climate e Aurora Sustainable Lands avviano una collaborazione con Microsoft per offrire un accordo storico di 10 anni per i crediti per la rimozione del carbonio

Anew Climate e Aurora Sustainable Lands hanno annunciato oggi un accordo di 10 anni con Microsoft per la generazione di 4,8 milioni di crediti di carbon removal su base naturale.

L'accordo va a sostenere uno dei principali sforzi di riduzione permanente di carbonio da parte di una foresta in attività negli Stati Uniti, e genererà investimenti e posti di lavoro nelle comunità boschive.

I progetti, sviluppati da Anew Climate e di proprietà a gestione di Aurora Sustainable Lands, interessano zone boschive eterogenee dal punto di vista ecologico a New York, in Virginia, West Virginia, Kentucky e Florida e utilizzano il sistema di gestione migliorato delle foreste (Improved Forest Management, IFM) per generare crediti per la rimozione del cabonio basati sulla natura. Le rimozioni ottenute da questi progetti saranno tra le prime emesse ai sensi del protocollo IFM v2.1 di ACR, una metodologia di prossima generazione che consente di ottenere progressi nel settore grazie a previsioni dinamiche, requisiti di addizionalità e monitoraggio più stringenti, maggiore accuratezza della quantificazione e maggiore trasparenza.

Il centro di questa iniziativa è la piattaforma di valutazione Epoch di Anew, un sistema proprietario che sfrutta l'apprendimento automatico, le immagini satellitari ad alta risoluzione, i dati ottenuti dai droni e le misurazioni sul campo a terra per consentire il monitoraggio continuo e specifico del luogo e la convalida dei parametri di riferimento per il carbonio forestale, superando i requisiti della metodologia IFM v2.1. In collaborazione con Aurora, Anew ha sviluppato un progetto personalizzato che va oltre gli obblighi di registrazione e soddisfa gli elevati standard di Microsoft per quanto riguarda la durata e l'integrità, con un monitoraggio prolungato, una quantificazione abilitata dalla tecnologia, alleviamento e convenzioni perpetui per foreste attive. Complessivamente, si tratta del più grande progetto di protezione permanente di una foresta attiva negli Stati Uniti orientali degli ultimi vent'anni.

"Questo accordo definisce un nuovo standard per le rimozioni del carbonio basate sulla natura, e abbina il rigore tecnico con la tutela ambientale su larga scala", ha dichiarato Angela Schwarz, Chief Executive Officer di Anew Climate. "La collaborazione con Microsoft consente l'innovazione che si avvale di un mercato più ampio e accelera il nostro percorso collettivo in direzione delle emissioni nette zero di carbonio".

In un'epoca in cui le rimozioni di carbonio di alta qualità basate su natura e tecnologia sono disponibili in quantità limitate, questo accordo si distingue per il suo impatto immediato, poiché i volumi materiali di crediti di rimozione inizieranno a essere generati nel 2025.

"Aurora Sustainable Lands è unica perché siamo proprietari terrieri e operatori e gestiamo ogni aspetto, dalla radice al credito. Questa strategia completa garantisce la massima integrità e qualità dei nostri crediti di carbonio," ha affermato Jamie Houston, CEO di Aurora Sustainable Lands. "Microsoft, Anew e Aurora condividono un profondo impegno nei confronti di procedure sostenibili e intelligenti per il rispetto del clima, garantendo un pianeta più sano per le generazioni future."

"Crediamo che una rimozione del carbonio basata sulla natura trasparente e ad alta integrità sia fondamentale per soddisfare l'obiettivo di emissioni negative di carbonio per il 2030 di Microsoft," ha affermato Brian Marrs, Direttore senior, Energy & Carbon Removal presso Microsoft. "Questo accordo con Anew e Aurora rispecchia il nostro impegno per lo sviluppo dell'integrità e dell'impatto di una gestione migliorata delle foreste."

Informazioni su Anew Climate

Anew Climate, LLC è un leader gloale di soluzioni climatiche eterogenee sviluppate sui principi di trasparenza e responsabilità. Grazie a una profonda comprensione del mercato, Anew sfrutta soluzioni tecnologiche e basate sulla natura per creare valore tramite la generazione e la commercializzazione di crediti ambientali per i settori dei combustibili a basso tenore di carbonio, del carbonio, delle energie rinnovabili e delle emissioni. Anew è detenuta a maggioranza da TPG Rise, la piattaforma di investimento a impatto globale di TPG. L'azienda ha uffici negli USA, in Canada, Germania, Ungheria e Spagna, con un portafoglio di commodity ambientali che si estende sui cinque continenti.

Informazioni su Aurora Sustainable Lands

Aurora Sustainable Lands è una delle piattaforme leader al mondo per la rimozione del carbonio e per la gestione di asset incentrati sul clima. Finora Aurora ha acquisito oltre 1,7 milioni di acri di terreni forestali negli USA con una storia di disboscamento industriale e ora gestisce questi terreni con una strategia di gestione del carbonio che si concentra sulla massimizzazione del potenziale di rimozione e stoccaggio del carbonio naturale. Grazie a questa strategia di gestione attiva e all'utilizzo di tecnologie proprietarie all'avanguardia, Aurora sfrutta il più antico ed efficace strumento di rimozione del carbonio, vale a dire gli alberi, per offrire crediti di carbonio naturali con un'affidabilità, una durata e una qualità senza pari e su una scala senza precedenti. Aurora è una joint venture sottoscritta tra Anew Climate e un gruppo di investitori azionari guidati da Oak Hill Advisors, AB CarVal, EIG e GenZero tra gli altri principali sponsor finanziari.

