GigaLab da Parse Biosciences apoia pesquisadores do Mount Sinai para gerar um dos maiores conjuntos de dados de células únicas de Alzheimer e Parkinson

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--A Parse Biosciences anunciou hoje seu compromisso de dar suporte a pesquisadores da Escola de Medicina Icahn, no Mount Sinai, para gerar de um dos maiores conjuntos de dados de células únicas, com foco em compreender eventos de junção alternativa em células de pacientes com Alzheimer e Parkinson. A fase inicial do estudo irá analisar perfis transcriptômicos de mais de 10 milhões de células derivadas de mais de 1.000 amostras de células mononucleares do sangue periférico (PBMC) de pacientes com doenças neurodegenerativas. Os dados obtidos a partir destas análises irão definir a base para descobertas que poderão transformar o modo como estas doenças são compreendidas, detectadas e tratadas.

"A pesquisa histórica em doenças neurodegenerativas tem se concentrado em bases genômicas para diagnosticar doenças, mas poucos têm se dedicado aos eventos pós-transcricionais que podem estar impulsionando ainda mais a patologia e a progressão da doença", disse Towfique Raj, PhD, principal pesquisador do laboratório de genômica funcional e membro do corpo docente do Centro Ronald M. Loeb para Doença de Alzheimer no Mount Sinai, o qual irá liderar este estudo. "Estamos animados em poder analisar eventos de junção alternativa em células únicas em grande escala, a fim de determinar contribuintes alternativos para o início, a progressão e a gravidade da doença. Estudos desta escala são cruciais para desenvolver modelos fundamentais que nos ajudem a entender melhor as doenças neurodegenerativas."

A equipe de pesquisa do Dr. Raj no Mount Sinai se dedica a compreender os mecanismos moleculares de doenças neurodegenerativas, incluindo a doença de Alzheimer, a doença de Parkinson e a ELA (esclerose lateral amiotrófica).

Para este estudo, a equipe do Mount Sinai vem trabalhando para criar perfis de alto rendimento em PBMCs doadas por pacientes com diagnóstico confirmado de doença de Alzheimer ou doença de Parkinson. Os pesquisadores esperam criar perfis de mais de 1.000 amostras para levantar dados do repertório do transcriptoma completo de células únicas. As amostras preparadas no Mount Sinai serão então enviadas ao GigaLab da Parse, uma instalação de última geração construída especificamente para gerar conjuntos de dados de sequenciamento de RNA de células únicas em grande escala. Ao aproveitar a química Evercode da Parse, o GigaLab pode produzir grandes conjuntos de dados de células únicas com rapidez e qualidade excepcional.

"Estamos sumamente empolgados em trazer o poder do GigaLab para elevar o trabalho impactante que o Raj Lab tem conduzido", disse o Dr. Charlie Roco, Diretor de Tecnologia na Parse Biosciences. "A velocidade e a escala atingidas com o GigaLab ajudam de fato a acelerar a pesquisa e nos levam a obter informações mais rápido do que nunca."

Sobre a Parse Biosciences

A Parse Biosciences é uma empresa global de ciências da vida que tem como missão acelerar o desenvolvimento nas áreas de saúde humana e pesquisa científica. Capacitando os pesquisadores a realizar o sequenciamento de células únicas com escala e facilidade sem precedentes, sua abordagem pioneira possibilitou descobertas inovadoras no tratamento do câncer, reparo de tecidos, terapia com células-tronco, doenças renais e hepáticas, desenvolvimento do cérebro e sistema imunológico.

Com tecnologia desenvolvida na Universidade de Washington pelos cofundadores Alex Rosenberg e Charles Roco, a Parse levantou mais de US$ 100 milhões em capital, sendo utilizada por mais de 2.500 clientes ao redor do mundo. Seu crescente portfólio de produtos inclui Evercode™ Whole Transcriptome, Evercode™ TCR, Evercode™ BCR, Gene Select e uma solução para análise de dados, Trailmaker™.

A Parse Biosciences tem sede no vibrante distrito de South Lake Union, em Seattle, onde recentemente se expandiu a uma nova sede e um laboratório de última geração. Para saber mais, acesse https://www.parsebiosciences.com/.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.