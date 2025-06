Esri lancia ArcGIS for Autodesk Forma, continuando la sua collaborazione per portare i dati spaziali all'industria AECO

REDLANDS, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale nella tecnologia dei sistemi di informazione geografica (GIS) e intelligence di localizzazione, oggi ha presentato ArcGIS for Autodesk Forma®. Parte di una collaborazione di lunga data con Autodesk®, questa nuova integrazione introduce i dati autorevoli di riferimento geospaziale di Esri in Autodesk Forma per trasformare la progettazione e la pianificazione per professionisti dell'architettura, dell'ingegneria, della costruzione e delle operazioni (AECO). ArcGIS for Autodesk Forma consentirà una più facile collaborazione offrendo agli utenti un unico ambiente di progettazione senza cambiare piattaforme.

