KnowBe4與Microsoft攜手合作，透過深度整合強化電子郵件安全防護

佛羅里達州坦帕灣--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 致力於全面因應人為風險管理的全球知名網路安全平台KnowBe4今日宣布與Microsoft達成策略整合合作，以強化電子郵件安全防護。此次整合是Microsoft ICES（整合式雲端電子郵件安全）供應商生態系統的第一個合作專案，樹立了業界頂尖安全廠商攜手為共同客戶提供增強防護的典範。

KnowBe4 Defend專門為補充Microsoft 365的現有電子郵件安全能力而設計，透過引進代理式AI技術提升先進入站威脅偵測能力，與Microsoft原生防護功能形成互補與增強。該整合允許企業在維持現有Microsoft安全投資的同時，額外增加一層專業的威脅偵測與回應能力。

KnowBe4產品策略副總裁Stuart Clark表示：「這項新合作正在推動網路安全領域的實質性創新。透過將Microsoft的電子郵件與協作安全基礎設施與KnowBe4在人為風險管理和強大威脅偵測能力方面的領先優勢相結合，企業如今能夠利用真正整合式的防禦策略，充分發揮兩大平台的獨特優勢。我們期待向全球客戶提供這一方案，協助他們提升安全防護能力。」

KnowBe4 Defend與Microsoft Defender for Office 365的整合建構了多層分析與偵測體系，顯著提升了在威脅抵達終端使用者前加以辨識和阻止的概率。它還為安全操作維運中心(SOC)提供了統一工具，支援快速調查、根本原因分析和戰術回應。

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關於 KnowBe4

KnowBe4致力於賦能員工每日做出更明智的安全決策。KnowBe4受到全球7萬多家企業的信賴，有助於強化安全文化和管理人為風險。KnowBe4為人類風險管理提供AI驅動的全面「最佳套件」平台，建立自我調整防禦層以強化使用者行為，抵禦最新的網路安全威脅。HRM+平台包括安全意識與法規遵循培訓、雲端電子郵件安全、即時指導、眾包反網路釣魚、AI防禦代理等模組。身為同類產品中唯一的全球安全平台，KnowBe4利用個人化和相關的網路安全保護內容、工具和技術來動員員工，使其從最大的攻擊面改變為企業最大的資產。

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