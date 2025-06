Reply annuncia i finalisti della prima edizione dell’AI Music Contest: gli artisti si esibiranno dal vivo al Kappa FuturFestival di Torino

TORINO, Italia--( BUSINESS WIRE )--Technology Reply, società del gruppo Reply specializzata nella progettazione di soluzioni basate su tecnologie Oracle, ha ottenuto il riconoscimento Oracle Service Expertise in Artificial Intelligence per la regione Western Europe, consolidando così la propria posizione come partner di riferimento per i progetti AI su Oracle Cloud Infrastructure (OCI). La Service Expertise rappresenta una certificazione delle competenze tecniche e progettuali di Technology Reply...