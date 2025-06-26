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KnowBe4与Microsoft携手合作，通过深度集成强化电子邮件安全防护

KnowBe4 Defend与Microsoft Defender for Office 365隔离功能深度集成，助力企业构建一体化防御策略

佛罗里达州坦帕湾--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 致力于全面应对人为风险管理的全球知名网络安全平台KnowBe4今日宣布与Microsoft达成战略集成合作，以强化电子邮件安全防护。作为Microsoft ICES（集成云电子邮件安全）供应商生态系统的首个合作项目，此次集成树立了行业领先安全厂商携手为共同客户提供增强防护的典范。

KnowBe4 Defend专门为补充Microsoft 365的现有电子邮件安全能力而设计，通过引入代理式AI技术提升高级入站威胁检测能力，与Microsoft原生防护功能形成互补与增强。该集成允许企业在维持现有Microsoft安全投资的同时，额外增加一层专业的威胁检测与响应能力。

KnowBe4产品战略副总裁Stuart Clark表示：“这项新合作正在推动网络安全领域的实质性创新。通过将Microsoft的电子邮件与协作安全基础设施与KnowBe4在人为风险管理和强大威胁检测能力方面的领先优势相结合，企业如今能够利用真正一体化的防御策略，充分发挥两大平台的独特优势。我们期待向全球客户提供这一方案，帮助他们提升安全防护能力。”

KnowBe4 Defend与Microsoft Defender for Office 365的集成构建了多层分析与检测体系，显著提升了在威胁抵达终端用户前加以识别和阻止的概率。它还为安全运营中心(SOC)提供了统一工具，支持快速调查、根本原因分析和战术响应。

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关于KnowBe4

KnowBe4致力于赋能员工每日做出更明智的安全决策。KnowBe4受到全球7万多家企业的信赖，有助于加强安全文化和管理人为风险。KnowBe4为人类风险管理提供AI驱动的全面“最佳套件”平台，创建自适应防御层以加强用户行为，抵御最新的网络安全威胁。HRM+平台包括安全意识与合规培训、云电子邮件安全、实时指导、众包反网络钓鱼、AI防御代理等模块。作为同类产品中唯一的全球安全平台，KnowBe4利用个性化和相关的网络安全保护内容、工具和技术来动员员工，使其从最大的攻击面转变为企业最大的资产。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

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如需了解更多信息，请联系Kathy Wattman：pr@knowbe4.com | 727-474-9950。

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