Intelsat entre en partenariat avec la Whitaker Peace & Development Initiative pour élargir l'accès à l'éducation en Afrique de l'Est

MCLEAN, Virgnie--(BUSINESS WIRE)--Intelsat, l'exploitant de l’un des plus grands réseaux satellitaires et terrestres intégrés au monde, annonce aujourd’hui un partenariat inédit avec l’acteur primé aux Oscars et l’organisation humanitaire à but non lucratif de Forest Whitaker, la Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI), afin de révolutionner l’accès à l’éducation dans les régions touchées par des conflits en Afrique. Cette collaboration fournira pour la première fois une connectivité internet à haut débit aux centres d’apprentissage communautaires de la WPDI au Sud-Soudan et en Ouganda, créant ainsi des ponts numériques vers l’éducation pour des milliers de jeunes dans des zones où les infrastructures ont été insuffisantes ou compromises.

Intelsat fournira une connectivité par satellite à dix centres (sept au Sud-Soudan et trois en Ouganda). Au cours de ce partenariat de trois ans, Intelsat fournira des équipements, des services de connectivité gérés, des installations et un soutien technique continu. Cet effort sans précédent apportera un accès Internet fiable aux communautés où l'infrastructure de connectivité traditionnelle est inadéquate pour une éducation en ligne moderne.

« L’éducation est le fondement de la paix », déclare Forest Whitaker. « Au sein de la WPDI, nous utilisons la technologie comme vecteur d’opportunités, en apportant des connaissances aux jeunes dont la vie a été bouleversée par la violence et les troubles politiques. Avec les bons outils, les jeunes peuvent se réapproprier leur avenir pour devenir de véritables agents de paix au sein de leurs communautés. »

L'initiative intervient à un moment critique, alors que les inégalités numériques continuent de s'élargir à l'échelle mondiale. Selon l'Union internationale des télécommunications, seulement 19% des habitants des pays les moins avancés, comme le Sud-Soudan et l'Ouganda, utilisent internet. Dans les zones directement touchées par les conflits, ces chiffres sont encore plus bas, ce qui crée d'importants obstacles à l'éducation et aux possibilités pour les populations vulnérables. En améliorant l'accès numérique, Intelsat et la WPDI fournissent aux stagiaires des centres d'apprentissage les ressources dont ils ont besoin pour devenir des moteurs de changement positif dans leur communauté et au-delà. Les diplômés des programmes WPDI sont devenus des leaders communautaires, des éducateurs et des défenseurs, à l'instar de Benson Lugwar, un ancien enfant soldat qui est maintenant un fonctionnaire élu et animateur de radio en Ouganda.

« Intelsat croit fermement au pouvoir de la connectivité pour promouvoir l’éducation et le développement durable dans le monde entier », déclare Dave Wajsgras, CEO d’Intelsat. « Les efforts de Forest Whitaker et de la WPDI représentent exactement le type de travail de transformation que les communications par satellite peuvent permettre. Nous sommes fiers de soutenir les efforts déployés par la WPDI pour rapprocher les jeunes, combler la fracture numérique et créer des voies vers la prospérité dans les communautés qui en ont le plus besoin. »

La connectivité par satellite permettra à la WPDI d'élargir considérablement ses offres éducatives, en fournissant un accès aux ressources numériques, aux cours en ligne et aux programmes d'échange virtuel qui étaient auparavant impossibles dans ces endroits éloignés. Les étudiants acquerront des compétences critiques en matière de littératie numérique parallèlement au programme établi par la WPDI en matière de résolution de conflits, d’entrepreneuriat et de développement communautaire.

La Whitaker Peace & Development Initiative (WPDI) est une organisation non gouvernementale de portée internationale, qui s'engage à promouvoir la paix et la résilience en diffusant des compétences et en promouvant un développement durable et sensible au climat dans les pays et les lieux touchés par la violence, la pauvreté, les perturbations environnementales et la marginalisation. En Afrique, en Europe, ainsi qu'en Amérique latine et du Nord, la WPDI développe un large éventail de programmes visant à former et à soutenir des individus et des groupes défavorisés, en mettant particulièrement l'accent sur les jeunes et les femmes, leur permettant de devenir des médiateurs, des éducateurs, des entrepreneurs et des leaders, favorisant une transformation positive au sein de leurs communautés et au-delà. Pour atteindre ses objectifs, la WPDI travaille avec les communautés pour concevoir et mettre en œuvre des programmes intégrés dans les quatre domaines de la consolidation de la paix, des moyens de subsistance, de la santé et du bien-être et des sports. La WPDI a été créée en 2012 par l'artiste, activiste social et envoyé spécial de l'UNESCO pour la paix, Forest Whitaker. www.wpdi.org

L’équipe mondiale de professionnels d’Intelsat est axée sur une fourniture homogène et sécurisée de communications par satellite aux gouvernements, aux ONG et aux clients commerciaux, grâce au réseau mondial de prochaine génération et aux services gérés de la société. En réduisant la fracture numérique grâce à l’utilisation de l’une des flottes de satellites et d’infrastructures de connectivité les plus importantes et les plus avancées au monde, Intelsat permet aux individus et à leurs outils d’échanger au-delà des océans, de voir sur tous les continents et d’écouter dans le ciel pour communiquer, coopérer et coexister. Depuis sa création il y a soixante ans, l’entreprise est synonyme de « premières » dans l’industrie satellitaire au service de ses clients et de la planète. S’appuyant sur un héritage d’innovation et s’attaquant à une nouvelle génération de défis, les membres de l’équipe d'Intelsat ont désormais en ligne de mire les « prochaines premières » du domaine de l’aérospatiale, l’objectif étant de bouleverser le secteur et d’être les fers de lance de sa transformation numérique.

