Relatório Do More Good 2024 da IFF destaca progresso em sustentabilidade e inovação

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--A IFF (NYSE: IFF), líder mundial em sabores, fragrâncias, ingredientes alimentícios, saúde e biociências, lançou seu Relatório Do More Good 2024, que apresenta um ano de progresso significativo, inovação transformadora e compromisso com as pessoas e o planeta. O relatório destaca as principais realizações em toda a organização e enfatiza o impacto das soluções sustentáveis da IFF através de quatro pilares centrais, alinhados com seu novo tema, 'A Ciência do Possível': Fornecimento Consciente, Inovação Intencional, Parcerias de Impacto e Operando para o Futuro.

"Estamos trabalhando para trazer o melhor da ciência, criatividade e dedicação a tudo o que fazemos", disse Erik Fyrwald, Diretor Executivo do IFF. "Este relatório é mais do que um registro de progresso; é um reflexo de nosso compromisso em tornar o impossível possível através da inovação sustentada."

O relatório deste ano apresenta diversas inovações de ponta que estão agregando valor real aos clientes em todos os mercados atendidos pela IFF. Uma delas é como a IFF vem trabalhando para abandonar as matérias-primas de origem fóssil através de sua família de biomateriais de engenharia avançada, criados a partir da polimerização enzimática de açúcar vegetal. A tecnologia Designed Enzymatic Biomaterials™ (DEB) é uma forma inteiramente nova de produzir biomateriais sustentáveis ​​e de alto desempenho. Ela representa um avanço na inovação de produtos, com potencial para substituir produtos petroquímicos em uma ampla gama de mercados de cuidados pessoais e domésticos, bem como em aplicações industriais, de modo tecnicamente viável e econômico.

Os destaques do Relatório Do More Good 2024 incluem:

Sustentabilidade centrada no cliente: Os produtos habilitados da IFF ajudaram a evitar 27,3 milhões de toneladas métricas de emissões de dióxido de carbono equivalente em 2024, ou seja, 16,5 vezes mais do que as emissões de fabricação da própria empresa.

Inovação para impacto: Cerca de 79% dos novos produtos lançados em 2023-24 incluíram uma proposta de valor de sustentabilidade, que respaldam a meta da IFF para 2030 de que todas as recentes inovações beneficiem as pessoas e o planeta.

Avançando com a sustentabilidade da cadeia de fornecimento: Setenta e cinco ingredientes naturais foram certificados como For Life pela ECOCERT, dando suporte à conservação e melhorando as condições de vida dos agricultores.

Excelência operacional: O desempenho de segurança da empresa ficou 40% abaixo dos níveis de 2021, tendo chegado a uma redução de 5% na taxa total de incidentes registráveis quanto​​ao ano anterior. Além disto, 100% dos funcionários concluíram o treinamento em ética empresarial.

A liderança em sustentabilidade da IFF continua sendo reconhecida pelos principais índices de referência internacionais, como o Dow Jones Sustainability Index (América do Norte), o EcoVadis Platinum de 2024, o CDP Climate A List, o America's Climate Leaders 2025 do USA TODAY e o America's Most Responsible Companies 2025 da Newsweek, entre muitos outros.

Explore todo o Relatório Do More Good 2024.

