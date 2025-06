Esri 推出 ArcGIS for Autodesk Forma，深化合作，将空间数据引入 AECO 行业

加州雷德兰兹--( BUSINESS WIRE )--(美国商业资讯)-- 全球智能定位领域的领导者Esri最近出版了《A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems》(第三版)。随着地理信息系统(GIS)技术的持续发展并日趋主流,这一强大工具的语言也在不断演进。作为管理者、程序员、用户、作者、编辑和学生的必备指南,《A to Z GIS》更新版包含了 200多位主题专家的真知灼见。 近3,000个术语的交叉引用辞典,其中包括1,400多个新增术语。 经过修订的高质量彩色插图。 《A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems》作为一本广受欢迎的综合性辞典,是GIS领域人手一册的重要资源,有助于专业人士和学生了解最新的地理空间术语。 《A to Z GIS: An Illustrated Dictionary of Geographic Information Systems》分为平装本(ISBN:9...