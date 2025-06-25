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Esri 推出 ArcGIS for Autodesk Forma，深化合作，将空间数据引入 AECO 行业

全新集成功能让权威 GIS 数据在设计阶段即可直接访问

加利福尼亚州雷德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Esri，全球地理信息系统（GIS）技术与位置智能领域的领导者，今日宣布推出 ArcGIS for Autodesk Forma® 。作为与 Autodesk® 长期合作的一部分，这项全新集成将在 Autodesk Forma 中引入 Esri 的权威地理空间参考数据，为建筑、工程、施工与运营（AECO）专业人士的设计与规划带来变革。ArcGIS for Autodesk Forma 将为用户提供统一的设计环境，无需切换平台即可实现更流畅的协作。

“我们很高兴能与 Autodesk 深化合作，为 AECO 行业打造更具凝聚力的项目体验。” Esri 的 AEC 全球业务发展总监 Kathleen Kewley 表示，“通过将 Esri 丰富的数据资源融入 Autodesk Forma，将有效提升运营效率并优化商业成果。”

ArcGIS for Autodesk Forma 将作为 Autodesk 的扩展组件，整合地理数据与地理空间服务，为 Autodesk 产品带来更深入的分析与洞察。通过将 ArcGIS 融入设计与建设流程，专业人员将更全面地理解项目与社会、建成环境和自然环境之间的关联。这款新应用通过 ArcGIS 内容提升每一次设计，使 GIS 专业人士和非 GIS 用户都能在 Forma 中访问地图、图层及其他空间数据。其中包含 Esri 的 ArcGIS 基础地图和来自 ArcGIS Living Atlas of the World 的精选图层——这是目前全球最全面的地理信息数据集合。

“使用 Autodesk Forma 的 AECO 专业人员，现在可以利用最新的 GIS 数据快速优化项目。” Autodesk 基础设施业务战略总监 Eric DesRoche 表示，“在概念设计阶段即可获得最精准、最及时的地理信息，用户可以充分考虑位置因素，最终交付更可持续、更具韧性的项目，更好地支持当地社区。"

在设计与规划的早期阶段结合 GIS 与建筑信息模型（BIM）技术，也将帮助团队提供更先进的项目理解和可视化分析能力，从而更有效地降低成本和缩短工期。ArcGIS for Autodesk Forma 支持用户将 GIS 数据增强的设计方案，无缝共享至 Autodesk Revit® 等其他 Autodesk 解决方案。

“我们的增强现实技术依赖于与现实世界相对应的可视化展示，因此公共和专有空间数据的无缝使用对客户至关重要。” inCitu 创始人兼首席执行官 Dana Chermesh-Reshef 表示，“ArcGIS for Autodesk Forma 的界面操作简洁、反应灵敏，即使是对 GIS 不熟悉的 AECO 专业人士也能轻松访问数据。”

想了解更多有关 ArcGIS for Autodesk Forma 以及 Esri 与 Autodesk 合作的下一步信息，请访问：esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-for-autodesk-forma/overview

Autodesk

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Esri是地理信息系统(GIS)软件、位置智能和地图绘制领域的全球市场领导者，帮助客户释放数据的全部潜力，以改善运营和业务成果。Esri于1969年在美国加州雷德兰兹成立，其软件已在全球数十万个组织中部署，包括《财富》500强企业、政府机构、非营利机构和大学。Esri的区域办事处、国际分销商和合作伙伴遍布六大洲100多个国家/地区，以提供本地支持。凭借对地理空间技术和分析的开创性承诺，Esri开发了最具创新性的解决方案，利用地理方法将一些全球最复杂的问题置于关键的位置环境中加以解决。请访问我们的网站 esri.com

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